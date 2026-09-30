美國擬釋4000萬桶戰略儲油 全球協議中最後一批

美國政府今天表示，將從戰略石油儲備中向能源公司出借最多4000萬桶原油。在伊朗戰爭爆發後，各國為動用儲備達成全球協議，這是美國根據協議釋出的最後一批原油。

路透社報導，華府今年3月同意從戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve, SPR）中借出1億7200萬桶原油，作為與約30個國際能源總署（International Energy Agency）成員國達成更廣泛協議的一部分，這項協議將從全球各地的儲備中釋出4億桶原油。

今年6月，美國提議根據協議借出最後的4000萬桶原油，但同月稍後透露，企業僅同意借入約50萬桶。

能源部長萊特（Chris Wright）表示，美國與日本已履行協議承諾，但「多個歐洲成員國僅釋放其承諾的原油與石油產品中的一小部分」。

路透社今天報導，白宮已敦促歐洲聯盟（EU）動用緊急柴油庫存，以抑制價格。歐盟尚未公開成員國迄今釋出的總量，不過國際能源總署（IEA）表示，歐盟各國的貢獻將主要以精鍊產品為主，而非原油。

美國戰略石油儲備的石油量已降至2億8400萬桶以下，創下1982年以來新低。美國總統川普是在與伊朗開戰後大量釋出原油，而前總統拜登曾在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後釋出大量儲備。

隨著11月期中選舉逼近，川普面臨壓低燃料價格的壓力，他所屬的共和黨正在展開競選，力求在國會中保持微弱的多數優勢。加油站的汽油價格來到約每加侖4.45美元，自2月下旬美伊戰爭開打以來已上漲近50%，柴油價格則是大漲約70%，達到每加侖約6.50美元的歷史新高。

最新一波釋油行動，可能會讓戰略石油儲備存量暫時低於啟動提取限制的門檻以下。

美國法律規定，如果戰略石油儲備降至2億5240萬桶以下，總統不得下令進行例行性的小規模儲備釋出。不過，如果遇到重大緊急事件時，總統仍可下令釋出儲油。

美國正將戰略石油儲備中的石油出借給企業，這些企業將以原油償還，並附帶高達24%的溢價。能源部表示，這個系統將有助於穩定市場，不會對美國納稅人造成任何成本。不過，這些原油的歸還預計要到2028年底時才會完成。

能源部表示，能源公司必須在10月6日前，提交出借石油的提案。