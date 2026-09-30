Dyson要價1.6萬元的AI牙刷開賣就故障…官方承認滲水災情慘 已恢復出貨

消費電子產品大廠戴森（Dyson）表示，新款AI電動牙刷初期生產的一批產品因進水問題導致故障，這也是該公司首次說明這款產品為何從零售店面架上消失。

彭博資訊報導，在美國售價499美元的CameraJet搭載AI與內建攝影機，可即時提供使用建議。產品名稱中的「jet」是指將一股漱口水噴向牙菌斑的設計，功能類似牙線。這款電動牙刷上市後不久，消費者便在社群媒體上反映產品故障。在部分案例中，用戶表示，牙刷使用幾分鐘後便突然停止運作。

官方首度證實「滲水災情」 已恢復生產出貨

Dyson發言人向彭博新聞表示：「其中一批噴射管的生產流程出現問題，可能導致滲水，進而影響少數產品的表現。」這項噴射管問題可能造成電動牙刷裝置內部的水流出，滲入其他零組件。

這位發言人表示，公司決定隔絕受影響的存貨，因此導致這款牙刷一度缺貨。目前產品已全面恢復生產，並正出貨給合作夥伴。

這款品牌首款牙刷原本被視為Dyson歷經多年研發後的重磅發表，但產品9月1日上市後不久，包括百思買（Best Buy )在內的大型零售商便將這款牙刷從網站下架。

消費者透露使用經驗

根據彭博採訪的Dyson銷售人員，以及在網路上分享使用經驗的消費者，這款產品的出貨遭到延遲，甚至有些訂單根本沒有送達。

來自英國伯明罕的消費者Geoff受訪時說，他購買的Dyson電動牙刷使用不到20秒便故障。他說，致電客服後，對方安排隔天寄送一支替代品。

他說，「我收到替代品、充完電，準備使用，結果這一支大概撐了一分鐘。」他指出，牙刷大約每10秒就會出現一次故障。他表示，接下來兩周都在與Dyson客服人員透過電子郵件往返，希望取得退款。

彭博採訪的部分CameraJet早期購買者表示，Dyson客服當時提供的處理方式是更換電池。

Dyson向消費者致歉 承諾提供協助

Dyson本月稍早在先前的一份聲明中，已承認CameraJet存在一些「可靠性」問題，同時也提到零售庫存偏低，並表示仍在逐步提高產量。

Dyson發言人在最新聲明中，向拿到故障產品的消費者致歉，「對於讓忠實客戶失望，我們深感抱歉，我們將盡一切努力協助他們」。

多年來，Dyson不斷嘗試拓展至其他產品類別，包括在2016年推出約400美元的Supersonic吹風機後取得成功，到2023年，Dyson美國業務中，造型美髮產品的銷售額已占30%。

近期，Dyson也推出售價100美元的HushJet Mini Cool手持式風扇，自4月上市以來便經常處於缺貨狀態。

Dyson先前曾透露，口腔護理產品是下一個主要產品類別，花了六年時間進行這款AI電動牙刷的研發，並計劃推出包括無泡沫牙膏在內的相關產品。