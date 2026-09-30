川普推AI新平台 要求整合官網提升服務便利性

美國總統川普政府今天推出人工智慧（AI）驅動的網站America.gov，目標是成為美國民眾取得聯邦服務的第一站，川普讚揚這項計畫是政府「再造」。

法新社報導，America.gov平台是在旅宿訂房業者Airbnb共同創辦人傑比亞（Joe Gebbia）主導下開發。傑比亞去年加入川普政府，出任新設立的設計長一職。

與其他採用AI聊天機器人的網站一樣，使用者可輸入問題，並在線上與系統對話。

儘管目前平台功能有限，川普表示America.gov最終將能處理政府相關各類繁複事務，例如申請新護照或取得醫療及退休福利等。

川普在華府舉行的平台啟動活動上表示：「我們將大幅提升便利性，讓流程更簡單、更快速，讓大家在需要時就能取得所需服務。」多名政府高層官員也出席這場活動。

川普說：「這是回歸美國開國承諾，也是21世紀及未來政府的再造。」

川普也簽署行政命令，指示所有政府機關將他們的網站與America.gov整合。

此外，川普今天與多位重量級科技公司執行長會面，討論AI產業快速發展。