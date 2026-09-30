用可愛風迎戰Meta！OpenAI推俏皮AI代理dots 奧特曼說幫你包辦大小事

OpenAI發表隨時待命並運作的AI代理「dots」，能自動在各種App間追蹤並執行使用者的各項任務與目標，不但進一步在利潤豐厚的企業市場深化布局，也在銷售自主工作AI的競賽中正面迎戰Meta。

OpenAI周二（29日）在舊金山舉行年度開發者大會，執行長奧特曼形容「dots」是能力驚人、隨時運作的AI代理，「幾乎能處理你想得到的任何事情」。該公司將dots塑造成色彩鮮明、可愛的卡通角色，定位為忙碌人士的數位助理。

個性化AI助理走可愛風 能主動跨系統處理複雜任務

使用者可以為自己的dot命名，進行個人化設置，也可以選擇它們的形狀。該公司分享了一些dot的範例，例如看起來像青蛙的綠色Dot，以及各種可愛造型的黃色、粉紅色和藍色dot。

活動現場播放一支精心製作的影片，片中使用者與動畫版的dots交談、替它們命名，並交付各種任務，例如建立網站，以及替孩子預訂課後活動。

奧特曼進一步表示：「你只要交給你的dot一項責任……你的dots就會開始工作，而且會持續工作。」

OpenAI表示，使用者可透過簡訊、Slack或微軟Teams等聊天工具與dots溝通，而這些AI代理也能運用OpenAI的Codex與ChatGPT Work工具，進行研究、分析資料、準備文件及開發軟體。

dots能隨著專案進展自行管理工作，例如當客戶需求改變時更新銷售提案，或建立可供瀏覽的實際運作示範版本，它也能準備預約或跟進待辦事項清單。dots會主動完成工作，利用用戶已授權訪問的任何App，並且僅在需要用戶審核或關注時才會聯繫用戶。

現場示範頻出包 OpenAI強調安全性無虞

不過，OpenAI用來展示新功能的現場示範也頻頻出現問題，dots多次無法按照要求提供語音更新。OpenAI開發者體驗主管胡特在一項指令執行失敗後於台上表示：「我們目前可能遇到一些語音方面的問題，這相當令人遺憾。」一名OpenAI員工在X平台表示，這些故障源於公司同時推出所有更新。

OpenAI的最新產品也代表各AI業者將決戰新領域，不再只賣聊天機器人，而是轉而銷售能代表使用者採取行動的軟體。自Meta的Muse本月初吸引數百萬次下載後，市場對AI代理的興趣大幅升溫。這項轉變可能重塑企業的營運方式，不過同時間，在發生一連串AI代理做出非開發者預期行為的事件，包括OpenAI失控的AI代理曾駭入Hugging Face與澳洲政府的健康網站，相關安全疑慮浮現。

奧特曼說，dots已經過「安全測試」，並由最能遵循人類指令的模型GPT-6 Astra驅動。

導入自訂規則與私人雲端防護

OpenAI強調，已在dots中加入多項安全防護機制。公司表示，使用者可以設定自訂規則，規定dots可以執行哪些操作，以及何時必須取得使用者授權；涉及變更密碼、永久刪除資料等敏感操作時，則必須取得使用者明確同意。

OpenAI也表示，dots是在他們自家的雲端電腦上運作，公司正推出私人AI工具，用於檢查安全風險，同時不保留企業客戶的資料。

重申，公司預設不會使用企業客戶資料訓練AI；採用個人方案的使用者則可以選擇不要分享對話內容，以及不要將Dots的工作內容用於AI訓練。

OpenAI周二表示，Codex與ChatGPT Work的每周使用者已超過3,500萬人，高於6月時Codex約500萬名使用者；以消費者為主的ChatGPT目前每周使用者則已超過12億人。