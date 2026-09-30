美中關稅減免未納入黃豆 美國壓榨創高支撐市場

川習會後，黃豆市場持續受到貿易政策與需求基本面交互影響。美中關稅減免協議並未將原料黃豆納入適用範圍，黃豆仍面臨額外關稅，使中國大陸民營壓榨廠的進口成本偏高，進而限制美國黃豆在大陸市場的採購需求。

雖然大陸同意降低玉米、小麥、高粱、肉品、乳製品，以及豆油、豆粕等黃豆加工產品的關稅，但原料黃豆仍被排除在外，使大陸市場出現明顯的採購分化。目前主要由大陸國營企業持續採購美國黃豆，民營壓榨企業則受到成本考量影響，採購意願相對有限。在巴西黃豆供給充足的情況下，美國黃豆在大陸民營市場的價格競爭力受到壓抑，也限制黃豆價格向上的空間。

另一方面，美國國內壓榨需求仍相對強勁。美國全國油籽加工商協會（NOPA）公布，8月美國黃豆壓榨量達約2.05億蒲式耳，延續增加趨勢；美國農業部9月WASDE報告亦上調2026/27年度黃豆壓榨量與出口量預估。大陸買家近期已採購近1,000萬噸美國新作黃豆，市場也持續關注後續國營企業是否進一步落實採購承諾，為美國黃豆需求提供支撐。

歐洲及烏克蘭市場則呈現不同發展。受到產量變化與出口關稅影響，烏克蘭黃豆原料出口量明顯下降，但當地壓榨量創下新高，並帶動豆粕等加工產品出口，尤其是對歐盟市場的供應。

這反映烏克蘭黃豆產業正逐步由原料出口轉向國內加工，降低對長距離原料出口的依賴，但也提高對歐洲市場需求及相關法規的敏感度。

街口投信表示，目前黃豆市場呈現「美國內需強勁、亞洲採購分化、南美供給充足」的格局。美國壓榨需求持續創高，有助於提供黃豆價格一定支撐，但美中關稅減免未涵蓋原料黃豆，使大陸民營壓榨廠的採購受到限制，加上巴西黃豆具備供給與價格優勢，仍是壓抑美國黃豆需求的重要因素。

展望後市，黃豆價格仍需關注美中關稅政策是否進一步擴大至原料黃豆、大陸國營與民營企業的採購變化，以及美國新作收割進度與南美供給情況。若關稅政策沒有進一步調整，黃豆市場短線可能維持區間震盪格局；而美國壓榨需求雖提供基本面支撐，但貿易壁壘及南美供給充裕，仍可能限制價格上行空間。