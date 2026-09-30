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川普宣布簽署「AI憲法」！黃仁勳等巨頭簽字 內容曝光

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川普宣布簽署「AI憲法」！黃仁勳等巨頭簽字 內容曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普29日召集多名科技巨頭在白宮召開會議討論人工智慧風險。路透
美國總統川普29日召集多名科技巨頭在白宮召開會議討論人工智慧風險。路透

紐約時報報導，人工智慧（AI）風險疑慮持續升高之際，美國總統川普29日召集多名科技巨頭在白宮共進午宴，宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。不過，這份協議並無法律強制力，相關指引由誰負責執行也不清楚。川普強調，AI產業將以「自我監管」為主，並稱協議具有「道德上的約束力」，同時要求業界採用他偏好的新稱呼，將「人工智慧」改稱「超級智慧」（super intelligence）。

根據ABC News，這份文件正式名稱為「白宮超級智慧協議：前沿超級智慧責任共同承諾」（The White House Accord on Superintelligence: A Joint Commitment on Frontier SI Responsibilities）。根據川普公布的版本，簽署者包括川普以及Anthropic、Google、Meta、輝達、OpenAI和SpaceXAI等企業領導人。

協議承諾建立內部控管、多層次稽核與第三方評估機制，並強調各家公司應自行確保技術能取得客戶與大眾信任。

這項協議僅一頁，細節有限，並非行政命令或正式法規，內容承認當中列出的措施目前尚未正式納入法律或監管規範，但仍保留未來立法或制定規範的可能性。

川普在白宮與科技業領袖共同接受媒體提問時表示：「他們真的會彼此監督，事情就是這樣運作的。」被問到這份協議是否具有約束力時，他回答：「我認為它在道德上具有約束力。」

川普另稱，未來可能成立一個約10人的AI委員會，成員可能直接從與會科技領袖中挑選，負責監督整個產業。

當記者追問，為何不採取比自願協議更嚴格的安全規範時，川普表示，這些AI企業執行長都「熱愛美國」。被追問光靠「愛」是否足夠，川普則指著自己的腦袋說：「不，需要的是這個，而他們是全世界最聰明的人。」

這場白宮會議也有多名政府高層與會，包括副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、財政部長貝森特，以及曾任川普AI首席顧問的薩克斯（David Sacks）。

川普在記者會上還特別點名黃仁勳，稱他是「非常帥氣的傢伙」，並請他發言。黃仁勳表示：「我們將推進這項對人類如此重要、對我國未來繁榮同樣至關重要的技術。我們會以負責且安全的方式去做。」

美國總統川普（前排中）29日召集多名科技巨頭在白宮舉行會議，宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲章」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。前排右為SpaceXAI執行長馬斯克、前排左為輝達執行長黃仁勳。後排左起微軟執行長納德拉、OpenAI總裁布羅克曼、美國眾院議長強生、超微執行長蘇姿丰、派拓網路執行長阿羅拉、前白宮AI首席顧問薩克斯。美聯社
美國總統川普（前排中）29日召集多名科技巨頭在白宮舉行會議，宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲章」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。前排右為SpaceXAI執行長馬斯克、前排左為輝達執行長黃仁勳。後排左起微軟執行長納德拉、OpenAI總裁布羅克曼、美國眾院議長強生、超微執行長蘇姿丰、派拓網路執行長阿羅拉、前白宮AI首席顧問薩克斯。美聯社

黃仁勳 川普 憲法

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