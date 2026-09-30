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彭博：OpenAI擬募資至少300億美元 估值拚1.4兆美元
彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導，人工智慧（AI）公司OpenAI計劃在一輪募資中至少籌集300億美元，並尋求約1.4兆美元估值，且這一估值不包括本輪新募集的資金在內。
根據報導，這輪募資討論仍在初期階段，相關條件可能出現變動，並指出這輪需求主要由投資人主導。
報導指出，這輪募資擬作為一種「過渡融資」（bridge financing），為公司提供資金，以取代初次公開募股（IPO）所能帶來的資金。
OpenAI尚未立即回應媒體置評請求。
OpenAI今年3月時完成一輪募資，獲得1220億美元的承諾資本，當時公司估值為8520億美元。
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）本月稍早表示，OpenAI不會在2026年上市，並以AI安全疑慮作為理由。
路透社今天稍早報導，OpenAI的年化營收規模（annualized revenue run rate）接近700億美元，自第三季初以來，這項數字已成長超過70%。
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