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油價跌了！川普選前出招 美再釋最多4,000萬桶儲備油催歐洲跟進

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國將再釋出最多4,000萬桶戰略石油儲備，以緩解燃料價格上漲壓力。圖為德州Freeport的儲油槽與原油管線設備。路透
美國將再釋出最多4,000萬桶戰略石油儲備，以緩解燃料價格上漲壓力。圖為德州Freeport的儲油槽與原油管線設備。路透

美國下令再釋出最多4,000萬桶戰略石油儲備，並敦促歐洲國家採取同樣行動。目前距離美國11月期中選舉不到兩個月，燃料價格持續攀升，使川普政府面臨壓低油價的壓力。

國際油價應聲走低。布蘭特原油周二下跌2.56%，收每桶102.59美元；西德州原油繼周二重挫3.48%後，周三早盤一度再跌0.9%至88.58美元。

美國能源部發表聲明表示，伊朗戰事爆發後，國際能源署（IEA）協調各國釋出儲備油，美國承諾供應1.72億桶，此次是其中最後一批。

美國能源部長萊特（Chris Wright）批評部分歐洲國家，指其進度落後美國與日本。他說：「幾個歐洲會員國只釋出承諾供應的一小部分原油與石油產品。我們敦促各國都履行承諾。」

自2月28日對伊朗展開軍事行動以來，原油、汽油、柴油與航空燃油價格大漲。美國汽油每加侖仍遠高於4美元，柴油更突破6美元，創歷史新高。11月期中選舉可能決定眾議院控制權，燃料成本因此成為川普心頭大患。

不過，萊特已暗示，再次釋油的可能性不高。最新一批釋出後，美國戰略石油儲備預計降至1982年以來最低。聯邦法律規定，庫存低於2.524億桶時，不得進行非緊急釋油。

此次採借油後歸還、加付利息的交換方式。能源部表示，未來一年將回補約2億桶，比釋出量多約20%。

油價 川普 歐洲

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