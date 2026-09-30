台積電ADR收紅 聯電日月光猛漲逾3% 台指期夜盤大漲近700點

紐約時報報導，人工智慧（AI）風險疑慮持續升高之際，美國總統川普29日召集多名科技巨頭在白宮共進午宴，宣布自己與多家AI企業高層簽署一份被形容為「AI憲法」的自願性協議，承諾加強風險審查、稽核及第三方評估。不過，這份協議並無法律強制力，相關指引由誰負責執行也不清楚。川普強調，AI產業將以「自我監管」為主，並稱協議具有「道德上的約束力」，同時要求業界採用他偏好的新稱呼，將「人工智慧」改稱「超級智慧」（super intelligence）。

2026-09-30 08:08