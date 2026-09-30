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台積電ADR收紅 聯電日月光猛漲逾3% 台指期夜盤大漲近700點
台股ADR周二（29日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.9%，報每股456.94美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,915.73元，較台北交易股票溢價率為17.81%。
日月光、聯電大漲超過3%。
台指期夜盤大漲698點，漲幅1.46%，收在48,479點。
美股道瓊工業指數29日收盤下跌131.59點，跌幅0.26%，報51,349.92點；標普500指數跌12.85點，跌幅0.17%，收7,670.84點；那斯達克指數下跌22.84點，跌幅0.09%，收報26,797.54點。
費城半導體指數勁揚163.92點，漲幅1.32%，報12,629.16點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 722.81 +3.47 687.00 5.21
中華電 CHT 145.45 -0.85 144.00 1.01
台積電 TSM 2,915.73 +0.90 2,475.00 17.81
聯電 UMC 157.74 +3.65 153.50 2.76
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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