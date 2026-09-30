美股收盤／三大指數小幅收低 費半反彈逾1% 市場靜待通膨和就業數據

美股三大指數周二（29日）小幅收低，在通膨和勞動力市場數據公布前，美國公債殖利率持續攀升，投資者同時評估聯準會官員的言論，以判斷利率走向。不過，晶片股族群相對強勁，費城半導體指數反彈，勁揚超過1%。

道瓊工業指數29日收盤下跌131.59點，跌幅0.26%，報51,349.92點；標普500指數跌12.85點，跌幅0.17%，收7,670.84點；那斯達克指數下跌22.84點，跌幅0.08%，收報26,797.54點。

費城半導體指數勁揚163.92點，漲幅1.32%，報12,629.16點。

較長期美國公債殖利率上漲，30年期公債殖利率觸及5.6206%，創2002年6月以來最高。指標10年期公債殖利率升至5.293%，為2007年6月以來最高。

不過，隨著公債殖利率從盤中高點回落，美股跌幅收斂。紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，聯準會在決定何時再次升息前，仍有時間權衡數據，短期公債殖利率當日下跌。

芝商所的FedWatch工具顯示，在威廉斯發表上述言論後，市場預期聯準會10月會議至少升息1碼的可能性降至51.5%，盤中稍早一度接近70%。

其他決策官員也談到了進一步升息的可能性。聯準會理事巴爾周二重申，央行可能需要進一步升息以推動通膨放緩。芝加哥聯準銀行總裁古斯比再次表示，聯準會可能必須對無法自行消退的供應衝擊作出回應。

此外，由於中東石油出口出現恢復跡象，促使油價下跌，布蘭特原油期貨價格大跌2.56%，報每桶102.59美元。此前，油價月初從高位回落後，近幾日加速上漲，因市場對美國與伊朗達成和平協議的預期減弱，而原油和柴油價格上漲加劇了通膨擔憂，並推高美國公債殖利率。

本周將公布多項重要經濟數據，包括美國商務部周三公布的個人消費支出（PCE）物價指數，數據可能有助於影響聯準會的政策走向。本周還將陸續公布勞動力市場數據，周五的政府非農就業報告將是重頭戲。

Ingalls & Snyder駐紐約的高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：「周三的PCE數據將非常重要，我們將看看數據會把市場引向何方。消費者面臨很多負面因素，特別是利率和汽油價格上漲。他們正受到擠壓，我們可能會開始看到股票遭到拋售，至少消費類股可能如此。」

殖利率上升會推高資金成本，並使債券成為股票之外頗具吸引力的投資選擇，同時還可能削弱企業的獲利能力。

美國勞工部在職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告中表示，衡量勞動力需求的職位空缺數8月減少25.6萬個，至707.9萬個，低於路透調查經濟學家預估的722.5萬個。

世界大型企業研究會公布的另一份報告顯示，美國消費者信心指數9月降至近12年半低點。在伊朗戰爭和利率上升之際，家庭預期未來六個月的商業和勞動力市場狀況將惡化。

Meta上漲3.3%。OpenAI此前推出名為dots的全天候在後台運行的AI代理，可自主跨應用執行任務，以實現用戶設定的目標，被視為Meta新推出的「Muse」的競爭對手。