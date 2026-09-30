油價回落公債殖利率攀升 美股3大指數收低費半漲逾1%

儘管國際油價自近期漲勢中回落，但由於公債殖利率走高，市場投資人靜待美國公布關鍵通膨數據，美股3大指數今天收低，費城半導體指數則是收漲逾1%。

法新社報導，美國30年期公債殖利率觸及5.62%，創下24年來新高，基準10年期殖利率則升至5.25%，持續處於2007年以來最高水準。

美國B.萊里財富管理公司（B. Riley WealthManagement）分析師霍根（Art Hogan）指出：「能源價格今天雖略有回落，但殖利率卻沒有。殖利率攀升持續對投資人帶來利空。不只是今天，過去1個月來都是如此。」

此外，市場投資人靜待美國明天將公布的聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）以及10月2日公布的官方就業數據。

道瓊工業指數終場小跌131.59點或0.26%，收報51349.92點。

標普500指數略挫12.85點或0.17%，收在7670.84點。

那斯達克指數微跌22.84點或0.09%，收26767.54點。

費城半導體指數上漲163.92點或1.32%，收12629.16點。