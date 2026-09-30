快訊

監管爭議…教宗首度公開質疑 批黃仁勳淡化AI風險

川普：誰掌握「超級智慧」誰就贏了 不會有第二名

今晴熱飆36度高溫…周五恐變天 彩雲颱風將生成侵台機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

油價回落公債殖利率攀升 美股3大指數收低費半漲逾1%

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

儘管國際油價自近期漲勢中回落，但由於公債殖利率走高，市場投資人靜待美國公布關鍵通膨數據，美股3大指數今天收低，費城半導體指數則是收漲逾1%。

法新社報導，美國30年期公債殖利率觸及5.62%，創下24年來新高，基準10年期殖利率則升至5.25%，持續處於2007年以來最高水準。

美國B.萊里財富管理公司（B. Riley WealthManagement）分析師霍根（Art Hogan）指出：「能源價格今天雖略有回落，但殖利率卻沒有。殖利率攀升持續對投資人帶來利空。不只是今天，過去1個月來都是如此。」

此外，市場投資人靜待美國明天將公布的聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）以及10月2日公布的官方就業數據。

道瓊工業指數終場小跌131.59點或0.26%，收報51349.92點。

標普500指數略挫12.85點或0.17%，收在7670.84點。

那斯達克指數微跌22.84點或0.09%，收26767.54點。

費城半導體指數上漲163.92點或1.32%，收12629.16點。

油價 公債殖利率 殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／四大指數收黑 費半跌1.6% 美伊僵局推升通膨疑慮

美股收黑、美債殖利率升 法人：台股高檔震盪提防波動

美股早盤／油價下跌、科技股回神！費半攀漲1.7% 市場關注AI午餐會

油價居高通膨難解 美債殖利率盤中逼近24年新高

相關新聞

川普：誰掌握了「超級智慧」誰就贏了 不會有第二名

美國總統川普29日與聯邦眾議院議長強生、Meta執行長祖克柏等科技企業高層共進午餐，商討人工智慧（AI）的安全風險。隨著AI快速發展，要求更多監管措施的呼聲也愈來愈高。

安全疑慮 OpenAI新模型突然喊卡

ＡＩ公司OpenAI於廿八日宣布，出於安全風險疑慮，原訂十月發表的新一代ＡＩ模型GPT-6.1 Astra將暫緩推出。華爾街日報指出，這是迄今最明顯的警訊之一，顯示ＡＩ代理程式若持續出現超出授權範圍等不當行為，可能迫使業界放慢原本快速推進的技術發展腳步。

罕見警告 Anthropic招股書：AI恐對人帶來災難

路透報導，美國人工智慧（ＡＩ）新創Anthropic準備首次公開募股（ＩＰＯ），但在招股書中罕見警告投資人，先進ＡＩ可能對人類帶來「災難或生存風險」。

車廠獲利銳減…去年全球20大業者銷售成長 營業利益卻下滑63%

車輛銷售成長但獲利縮水的情況，在全球車市日益明顯。去年全球汽車大廠營收與銷售攀升，獲利卻銳減約63%，反映國際車市競爭加劇以及電動車等投資成本大增，打壓利潤。

日本醬油國內出貨量創75年新低 1主因造成

日本醬油協會28日表示，由於飲食的西化，日本2025年的國內醬油出貨量減少至67萬159公升，創下75年以來新低，相當於是1973年高峰的一半。

超微併購標的大揭祕！World Labs創辦人李飛飛 改寫AI發展史

超微宣布收購美籍華裔人工智慧（AI）科學家李飛飛創辦的World Labs，李飛飛也將加入AMD，擔任執行副總裁兼首席科學家。這位被譽為「AI教母」的科學家，長年投入電腦視覺、機器學習及深度學習研究，是AI發展的重要研究者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。