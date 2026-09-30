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川普稱美中AI合作將損害美企利益　盼維持領先地位

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普稱不打算與中國國家主席習近平在人工智慧（AI）技術治理方面展開合作，擔心若這麼做恐使美國企業難以做出超越中國競爭者的更先進AI產品，盼維持此一領先地位。

路透社報導，川普（Donald Trump）今天上午在華府一場活動中表示：「我們正領先中國和其他國家，我也期盼能一直保持領先地位。」

川普也說，上週習近平訪美時兩人曾討論AI議題，強調華府其實「在許多方面」已與北京政府展開合作。

近來OpenAI和Anthropic等AI業者傳出自家AI代理擅自駭入客戶系統後，外界要求妥善應處這類風險的聲浪高漲，使川普政府壓力日增。

這些駭入事件引發部分研究人員示警說，一些AI開發者認為此技術可能在未來10年內對人類生存構成威脅，部分民主黨與共和黨議員已敦促政府採取因應措施。

川普預計今天稍晚在白宮會晤科技業執行長和討論AI技術。

根據公司發言人和知悉會議規畫的消息人士透露，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、美國國防產業數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.）執行長卡普（Alex Karp），以及OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）都將出席。

川普政府方面，白宮科技政策顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）、商務部長盧特尼克（HowardLutnick）及美國聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）也將出席。

川普一再淡化外界對AI的擔憂，強調維持美國在AI領域優勢的重要性，更指出美國司法部（DOJ）可為AI發展提供既有的安全機制。

強生昨天說，這場會議將聚焦於如何在創新和監管當中取得平衡。白宮暫未回應關於此次會議目標或討論主題的置評請求。

強生接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪時指出：「我們不需要暫停相關研發，也不需要立即嚴加監管，否則我們會輸給中國。創新發展很重要，但也要取得適當平衡。這正是這場會議的重點。」

不過，路透社/益普索在9月17日至20日進行的一項全美民調顯示，約73%受訪者擔心AI企業在防範AI對社會造成嚴重危害方面做得不夠，另有55%受訪民眾認為應放慢AI發展步調。

川普 美中 美企

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