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OpenAI推出新中階AI模型 價格僅旗艦產品1/5
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI因安全疑慮取消次世代人工智慧（AI）模型GPT-6.1 Astra發表計畫後，今天推出一款新的中階AI模型，價格僅為其旗艦產品的1/5。
法新社報導，OpenAI新款中階AI模型GPT-6.1 Sol層級低於9月初發布的最強大模型GPT-6 Astra。OpenAI昨天表示，由於GPT-6.1 Astra經常無視指令，已取消發表計畫。
OpenAI今天也宣布推出全天候個人智慧代理Dots，以期與Meta上週發表的Muse競爭。
這些代理人平台扮演數位助理角色，在網路上執行任務，例如預訂餐廳或管理行事曆。Google也推出自家版本的Spark。
OpenAI還宣布，ChatGPT目前每週使用人數已超過12億人。
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