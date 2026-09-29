上任滿月 蘋果CEO特納斯正著手改革公司...

都說新官上任三把火，蘋果公司執行長特納斯上任將滿一個月，傳出他正與主管群討論改革計畫，希望加快產品開發速度，擴大產品陣容，並創造一個更精簡、更注重工程的組織，以便在人工智慧（AI）時代保持競爭力。

彭博資訊報導，特納斯的初步構想包括：

‧不只春季和秋季辦新品發表會，而是希望能更頻繁推出新產品，最好全年都有產品發布

‧裁減一些中階管理層，以減少工程師與高層主管之間的層級

‧據傳過去兩周，硬體工程部門已裁減多名工程專案經理（EPM），另有多個團隊也進行一系列小規模裁員，一些屬於早期開發階段、對公司獲利影響較小的計畫，也開始縮減或取消

‧成本縮減措施也將持續，例如公司即將舉辦的一系列節慶派對中，部分團隊已被告知，不准攜伴參加，這是多年來首見

截至紐約股市29日午盤前，蘋果股價過去這一個月累計上漲4.7%，優於標普500指數的下跌0.3%。