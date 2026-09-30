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超微併購標的大揭祕！World Labs創辦人李飛飛 改寫AI發展史
超微宣布收購美籍華裔人工智慧（AI）科學家李飛飛創辦的World Labs，李飛飛也將加入AMD，擔任執行副總裁兼首席科學家。這位被譽為「AI教母」的科學家，長年投入電腦視覺、機器學習及深度學習研究，是AI發展的重要研究者。
李飛飛1976年出生於北京，16歲時隨家人赴美。她1999年取得普林斯頓大學物理學學士學位，2005年取得加州理工學院電機工程博士學位，曾任教於伊利諾州立大學香檳分校及普林斯頓大學，2009年加入史丹佛大學。
李飛飛2013至2018年擔任史丹佛人工智慧實驗室（SAIL）主任；2017至2018年休假期間加入Google，擔任副總裁及Google Cloud AI/ML（機器學習）首席科學家。
同時，她也是史丹佛以人為本AI研究院（HAI）創始主任，研究領域涵蓋機器學習、深度學習、電腦視覺及機器人學習等。
李飛飛最具代表性的研究是ImageNet。
公開資料顯示，她主導建立的ImageNet是套大規模影像資料庫及基準測試平台，收錄約1,500萬張影像、涵蓋2.2萬個類別，並透過ImageNet競賽推動電腦視覺研究。
ImageNet及相關競賽對深度學習後來的發展具重要影響，除推動深度學習在電腦視覺領域的突破，徹底改寫AI技術發展路徑。
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