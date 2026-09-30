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超微併購標的大揭祕！最強奇兵World Labs 將協助開發3D應用

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

超微宣布收購李飛飛創辦的World Labs。World Labs於2024年在美國舊金山成立，員工約70人，聚焦「空間智慧」與世界模型，主要開發能理解及生成3D世界的AI模型。

據World Labs網站，該公司由李飛飛與Justin Johnson、Ben Mildenhall、Christoph Lassner共同創辦，李飛飛擔任執行長。公司開發的世界模型可感知、生成、推理並與虛擬及實體世界互動，讓AI理解物體、空間及環境變化，應用於內容創作、機器人及科學研究等領域。

World Labs首款產品Marble於2025年11月開放使用，可透過文字、影像、影片或3D布局生成具空間一致性的高保真3D世界，並支援編輯、擴充及組合生成的場景。

World Labs表示，Marble可應用於遊戲、視覺特效、設計及機器人等領域。

今年9月，World Labs發布新一代世界模型Atlas，可原生處理文字、影像、影片及3D資料，具備世界生成、場景重建及模擬等功能。World Labs表示，Atlas可從一張或多張影像重建真實場景，也能根據影片模擬空間與時間變化，並用於機器人模擬與訓練。

在機器人領域，World Labs今年7月收購機器人與模擬公司SceniX，發展「現實—模擬—現實」訓練模式，將真實環境轉換為模擬任務，用於機器人訓練與測試。

超微 World Labs 舊金山 併購

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