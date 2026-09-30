蘋果規劃研發新款頭戴裝置

蘋果自推出頭戴式顯示器產品Vision Pro後，「雷聲大雨點小」的市場成績，讓蘋果暫緩輕量化下一代機種專案開發，惟外電報導，蘋果目前啟動類似方向的新產品，最快可能在2028年底至2029年初推出。

彭博報導，蘋果先前代號「N100」的輕量版Vision Air計畫已於去年暫停，但目前又重新啟動類似方向的新產品，代號「N224」。

報導指出，與原先N100不同的是，N224似乎不單純以降低售價為主要目標，也可能被定位為現行Vision Pro的後繼產品，在維持旗艦體驗的同時，進一步改善重量、體積與佩戴舒適度。

目前蘋果仍處於早期開發階段，據傳同時評估四種不同設計概念，包括把部分運算與零組件移至外接模組，以降低頭戴裝置重量與成本的方案。不過相關開發仍處於早期階段，即使最終順利上市，最快可能也要2028年底至2029年初推出。

Vision Pro自2023年6月發布以來，蘋果至今未發布銷量數字，市場估計，該款設備累計銷量僅約60萬台，遠未達到蘋果預期。

蘋果於2025年10月試圖通過推出搭載M5晶片的升級版Vision Pro來重振市場，惟銷量始終不振，且退貨比例遠超蘋果任何其他硬體產品。因此今年4月，市場才傳出，蘋果已正式擱置新款Vision Pro的研發工作，原核心研發團隊成員被分流至Siri及AI智能眼鏡等項目。

業界分析，Vision Pro銷售表現不佳，最大原因還是價格太高。