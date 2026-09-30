MSCI推AI鏈指數

指數編纂業者MSCI表示，已推出一系列AI價值鏈指數，協助投資人更精準地對AI產業進行曝險與避險。

MSCI於8月底推出14項指數，涵蓋全球AI供應鏈企業，從實體與數位基礎設施一路延伸至AI應用，讓投資人可以評估AI在不同層級或零組件的曝險程度、調整投資部位，並在供應鏈出現瓶頸時迅速採取行動。

MSCI指數部門主管海因斯表示：「AI通常是大標題，但底下其實有許多不同的組成要素。我們持續從客戶那裡聽到的是，他們面臨的挑戰並不是找出AI曝險，而是將這些曝險拆解開。」

AI交易已成股市波動的主要來源之一。投資人一方面樂觀看待這項革命性科技將帶來經濟效益，另一方面卻擔心AI產業的高昂支出。

新指數也反映出，隨著AI產業快速發展與轉型，市場對更精密避險策略的需求日益升高。