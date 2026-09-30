車廠獲利銳減…去年全球20大業者銷售成長 營業利益卻下滑63%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球車市車輛銷售成長但獲利縮水的情況日益明顯。美聯社
全球車市車輛銷售成長但獲利縮水的情況日益明顯。美聯社

車輛銷售成長但獲利縮水的情況，在全球車市日益明顯。去年全球汽車大廠營收與銷售攀升，獲利卻銳減約63%，反映國際車市競爭加劇以及電動車等投資成本大增，打壓利潤。

韓國汽車技術研究院（KATECH）29日發布報告表示，全球20大車廠去年的合併營收達2.54兆美元，年增2.4%。但營業利益卻驟降62.9%，從1,590億美元降至590億美元。營業利益率也重挫，從2023年的7.9%、去年縮水至2.3%，凸顯整體產業的獲利能力快速惡化。

KATECH指出，獲利能力降低的原因之一，是陸企大舉進軍海外，在全球市場引發激烈的價格與市占競爭。

其次，長期的電氣化轉型也影響獲利能力。車廠需要維持內燃機汽車與油電混合車的生產，同時挹注大筆資金，發展電動車平台與電池基礎設施。據麥肯錫分析，改裝產線來因應需求變化，每個車款花費成本高達4億美元，且須耗時一年以上。

再來，「軟體定義汽車」（SDV）與AI的開發成本，也壓抑獲利。先進駕駛輔助系統（ADAS）的研發費用持續攀高，但這些投資轉化為營收的速度緩慢。94%西方車廠有半數SDV功能未能變現。

KATECH資深研究員金漢率（音譯）表示：「今後的重點，不是把獲利能力恢復至過往水準，而是具備執行能力，能把未來投資轉化為實際的銷售與獲利」。他也建議業者共同研發與標準化，來刪減多餘投資，同時打造彈性生產系統，以因應需求變化。

車市 電動車 營收

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