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美加貿易戰升級 加拿大酒類等商品輸美禁令生效

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國今天起對包括多種酒精飲料在內的加拿大商品實施新的進口禁令。圖為波特蘭港停靠的貨櫃輪。 路透
美國今天起對包括多種酒精飲料在內的加拿大商品實施新的進口禁令。圖為波特蘭港停靠的貨櫃輪。 路透

隨著美國總統川普（Donald Trump）針對其最大貿易夥伴之一的加拿大發起的貿易戰不斷升級，美國今天起對包括多種酒精飲料在內的加拿大商品實施新的進口禁令。

法新社報導，這項禁令於9月稍早宣布，並於美東時間9月29日凌晨0時1分正式生效。

新的進口禁令涵蓋多種加拿大酒類，包括啤酒、氣泡酒、白蘭地、清酒，以及許多種類的烈酒。

禁令範圍也涵蓋以乳製品為原料的乳清蛋白，以及部分重型機車。

川普9月8日宣布這項最新措施，回應加拿大針對約200億美元美國出口產品加徵報復性關稅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加拿大 貿易戰 輸美

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