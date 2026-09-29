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美股早盤／油價下跌、科技股回神！費半攀漲1.7% 市場關注AI午餐會

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
費城半導體指數在29日早盤揚升1.7%，即將在30日盤後發布上季財報的美光上漲0.9%。路透
費城半導體指數在29日早盤揚升1.7%，即將在30日盤後發布上季財報的美光上漲0.9%。路透

在國際油價回落，美債殖利率略為下滑之際，美股三大指數29日早盤均在平盤附近遊走，但晶片股表現不錯，費城半導體指數揚升1.7%，即將在30日盤後發布上季財報的美光上漲0.9%。台積電ADR則跌0.8%。

那斯達克綜合指數開高小漲0.1%，但沒多久就由紅翻黑，轉為小跌0.1%，道瓊工業指數下跌74點或0.1%，標普500指數則持平。

超微（AMD）上漲1.3%，此前該公司宣布將斥資82億美元，以全股票交易收購「AI教母」李飛飛創立的World Labs，押注「空間智慧」，強化實體AI布局，並延攬李飛飛為執行副總裁暨首席科學家；輝達漲0.6%；Meta上漲近1%。

隨著原油最大出口國沙烏地阿拉伯恢復一條關鍵輸油管線的運作，布蘭特原油期貨跌破每桶104美元。美債殖利率漲勢稍歇，10年期殖利率29日下降3個基點，跌至5.209%，30年期則滑落約2個基點至5.54%。

儘管借貸成本攀升為經濟成長和企業獲利前景蒙上陰影，但近幾周美股依然展現韌性。但市場對於估值偏高以及資本支出是否合理的疑慮揮之不去，對AI可能帶來危害的擔憂也浮上檯面。

川普29日將召開AI午餐會，輝達、Meta、OpenAI、Anthropic、SpaceX、Palantir等企業執行長都將出席，蘋果執行董事長庫克也將與會，聚焦AI安全。

與此同時，交易員也將關注OpenAI執行長奧特曼在該公司年度開發者大會對這個議題的發言。這家ChatGPT開發商暫緩發表原定10月亮相的AI新模型GPT-6.1 Astra，因研究人員在內部測試發現安全疑慮。

由於華爾街投銀多數預期美光將繳出亮眼佳績，可能因此吸引買盤卡位，高盛預估，美光第4季營收將超越市場預期的3%左右，第4季營收將季增10%-15%，主要由產品組合與額外漲價所推動。根據最新的DRAM需求前景及近期價格趨勢，高盛調升美光2026年每股稅後純益（EPS）至106.93美元。

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