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法國公共債務占GDP119% 創二戰後新高

中央社／ 記者曾依璇巴黎29日專電

法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天公布的最新數據顯示，法國公共債務於今年第2季末達到3兆5955億歐元，創下第2次世界大戰結束以來的新高紀錄。

這個數字比今年第一季增加596億歐元，而今年第一季又比去年最後一季增加758億歐元，當時突破3.5兆歐元的象徵性關卡。

以國內生產毛額（GDP）的百分比來計算，法國目前債務已達GDP的119%，高於今年第一季的117.5%。這是自二戰結束以來的新高紀錄，也超過2021年第一季在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間創下的117.8%高峰值。

快訊週刊（L'Express）指出，以GDP的比例來看，自2025年以來，法國債務增加近4個百分點。

Insee數據顯示，中央政府和社會保險的債務分別增加了530億歐元和84億歐元，地方政府債務則繼第一季增加8億歐元之後，減少17億歐元。

法國政府本月稍早警告，今年公共債務可能達到GDP的119.3%，甚至可能於2027年膨脹為121.7%，這將是自Insee於1978年開始統計以來從未有過的龐大數字。

至於預算赤字，經濟暨財政部預期今年占GDP的5.4%，希望2027年降至5.0%。

壓低赤字的重任限縮了政府因應中東戰事引發燃料危機所需的預算操作空間，也使總理勒克努（Sébastien Lecornu）面對的挑戰變得更加艱難。

勒克努將於10月1日提出2027年預算案，預期力拚節省540億歐元開支。

法國

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