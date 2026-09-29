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義大利3集團設油價上限 消費者湧入、小型油商抗議

中央社／ 羅馬29日專電
為緩解油價高漲帶來的經濟衝擊，義大利能源巨擘埃尼（圖）集團帶頭設定油價上限，目前已有其他兩大集團跟進。路透社資料照
為緩解油價高漲帶來的經濟衝擊，義大利能源巨擘埃尼（圖）集團帶頭設定油價上限，目前已有其他兩大集團跟進。路透社資料照

為緩解油價高漲帶來的經濟衝擊，義大利能源巨擘埃尼（Eni）集團帶頭設定油價上限，目前已有其他兩大集團跟進。Eni加油站從28日降價開始，接連兩天大排長龍，部分加油站甚至一度出現儲量不足的「油荒」。

中央社記者實際走訪位在羅馬的一家埃尼集團所屬加油站Enilive，一早就有不少車輛前來排隊加油。不過義大利加油站通常設有不同通道，選擇「自助加油」才能享有優惠價格，若選擇由加油站員工服務，每公升平均要多付0.2歐元（約新台幣7.5元）。

美伊衝突造成油價節節攀升，義大利政府出面協調，義大利國家控股的埃尼集團日前率先宣布從28日起設定油價上限，汽油每公升1.99歐元（約新台幣72元），柴油每公升2.19歐元。亞塞拜然國營集團SOCAR在28日跟進，宣布其在義大利擁有的IP加油站也將調降至相同油價。

此波設定「油價上限」利多消息一出，許多消費者都湧入埃尼、IP加油站，讓其他業者倍感壓力。科威特石油擁有的Q8加油站29日發布最新聲明指出，將在10月1日起加入限定油價上限的行列。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天發布聲明，感謝科威特和Q8加油站經營集團，接受義大利政府控制燃油價格的呼籲。繼埃尼集團和SOCAR之後，Q8再次向義大利家庭發出重要訊號。

然而相對義大利政府對石油業者的感謝，義大利加油站經營者聯合公會（Faib Confesercenti）認為，這項限價措施由國家控股的石油集團發動，可能造成不公平競爭。因為小型獨立加油站先前以高昂國際批發價進油，如果被迫跟進設定油價上限，將面臨「每賣一公升就賠錢」的倒閉危機，但不跟進，又會因為客源全被大集團吸走而無法生存。

義大利能源與石油貿協（Assopetroli）也呼籲，義大利政府不應只要求設定零售油價上限，也應該要求設定批發價上限，幫助獨立與小型加油站以更優惠成本取得燃油。

義大利加油業者協會另引述法國先前類似案例，警示義大利勿重蹈覆轍。法國道達爾能源（TotalEnergies）曾因應俄烏戰爭引發燃料漲價與通膨危機，在2023年設定1.99歐元油價上限，造成法國各地加油站、分銷商發動激烈罷工抗議，法國競爭管理局並在2025年以涉及刻意壟斷為由，對整起事件開出近2億歐元的重罰。

油價 義大利

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