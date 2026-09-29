印尼強化天然資源出口管理 單一窗口制度明年實施

印尼政府持續強化策略性天然資源出口管理，由印尼國家投資管理機構「達南塔拉」（Danantara）旗下的達南塔拉資源公司（DSI）負責相關業務，目前處於過渡階段，預計今年底完成、明年全面實施「單一窗口」制度。

印尼單一窗口出口制度6月初起進入過渡階段，目前包括煤炭、棕櫚油及鐵合金3項策略性天然資源。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）表示，這項政策旨在強化天然資源出口監管，防止低報出口價格、移轉訂價及出口收益外流，以提高國家收益。

過渡期間，當地業者仍可使用既有出口商登記及檢驗文件，但須向達南塔拉資源公司提交出口文件、銷售合約等資料；明年1月起，單一窗口制度將全面實施，達南塔拉資源公司的具體商業角色則將依過渡期評估結果確定。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，達南塔拉資源公司8月底公布的資料顯示，營運近3個月來已分析約6500份出口申報文件，涉及金額超過140億美元、逾9000萬公噸貨物，出口目的地超過100國。

達南塔拉資源公司執行長馬洪尼（LukeMahony）28日在峇里島（Bali）舉行的第31屆亞洲煤炭產業論壇（Coaltrans Asia）表示，目前達南塔拉資源公司主要在出口商與買家之間扮演中介角色，雙方仍維持原有商業關係，包括合約、價格、商品規格、運送及付款等安排。

他說，公司將整合跨部會資料及企業商業合約，提高出口交易的透明度及可見度，掌握天然資源從上游到下游的交易資訊。

印尼貿易部高級官員阿巴斯（Muhammad RivaiAbbas）在同論壇表示，政府希望透過6月初生效的相關規章強化策略性天然資源出口管理，以因應全球市場變化，提高出口制度的確定性。

他補充，印尼不希望只被視為大宗商品出口國，而希望成為能確保能源供應、創造更高經濟價值的全球能源夥伴。