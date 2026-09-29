荷莫茲海峽重啟希望消退 油價走揚、亞股多收黑

隨著荷莫茲海峽重新開放的希望逐漸消退，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）下個月將再次升息，亞洲股市今天多半走跌，國際油價則延續漲勢。

法新社報導，上個週末，美國總統川普（DonaldTrump）拒絕伊朗提出的7天停火方案，外界對中東緊張情勢有望緩和的期待破滅。

川普稱本週將恢復談判，但此舉仍無法提振市場情緒。交易員認為通膨可能進一步升高，迫使聯準會進一步緊縮貨幣政策。

川普昨天否認政治媒體Axios一份報導。該報導稱，在中東戰事延燒的情況下，川普曾向伊朗提議鬆綁制裁並解凍被凍結的資金。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「Axios剛發布一篇報導，稱『川普』向伊朗提議鬆綁制裁及解凍資金。這不是真的。我什麼都沒有給他們！」

不過，伊朗國營廣播電視台指出，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）將與卡達代表會面。預料雙方會談將聚焦於「透過中間人與美國交換的訊息…尤其是伊朗為重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）所設下的條件」。

彭博（Bloomberg News）引述消息人士的說法報導，伊朗官員私下對於能否在11月美國期中選舉前達成重新開放荷莫茲海峽的協議，感到悲觀。

荷莫茲海峽是全球石油與天然氣運輸的關鍵航道，也是目前美伊衝突的核心，尤其是在獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）控制葉門整個紅海（Red Sea）沿岸，包括另一條重要航運通道曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）之後。

BMO資本市場公司（BMO Capital Markets）的林金（Ian Lyngen）表示：「我們仍預期，這場衝突在可預見的未來都將持續影響市場，而全球經濟也將繼續調整，以應對供應受阻所帶來的現實。」

兩大主要原油期貨今天均上漲逾1%，且終戰缺乏任何進展，持續對燃料價格構成上行壓力。

根據英國汽車組織RAC，英國柴油均價已創下紀錄新高。

在華爾街3大主要指數昨天全面收跌後，亞洲股市也表現疲弱。

東京、首爾、香港、新加坡、台北、威靈頓、雅加達及馬尼拉股市均下跌，但上海及雪梨股市上漲。

現在投資人也在準備迎接本週將公布的美國重要通膨與就業數據，這些數據可能影響聯準會決策，而市場已預期，聯準會將在10月底連續第2次升息。