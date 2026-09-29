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AI代理程式駭澳洲政府網站 OpenAI砸10億美元強化資安

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導
OpenAI今天為失控的AI代理程式駭入澳洲政府網站一事道歉。 路透社資料照
OpenAI今天為失控的AI代理程式駭入澳洲政府網站一事道歉。 路透社資料照

OpenAI今天為失控的AI代理程式駭入澳洲政府網站一事道歉，承諾將投入資金強化網路防禦，並在澳洲成立應變小組。隨著相關事件引發外界高度關注，OpenAI正面臨巨大審查壓力。

路透社報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天在一篇部落格文章中，承認公司對此處理不當，並承諾會承擔責任，「重建澳洲人民對我們的信任」。

這起入侵事件發生於6月，直到上週才公諸於世，成為目前已知首起人工智慧（AI）代理程式駭入政府網站事件，也引發外界對AI代理程式自主行動風險的關注，除了受到輿論譴責，也遭到澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）嚴厲批評。

艾班尼斯稱這起事件「令人無法接受」，並抨擊OpenAI延遲通報澳洲政府。

OpenAI在部落格文章中說：「我們的模型在6月進行內部訓練與評估期間，未經授權存取多個澳洲政府網站。我們應該以更妥當的方式處理後續事宜。我們深感抱歉，也會努力在未來做得更好。」

OpenAI表示，一款實驗性AI模型在一次內部訓練活動期間入侵澳洲政府衛生資料入口網站，存取衛生統計服務的公開與非公開檔案。

不過，OpenAI說，經過內部審查，並未發現病患紀錄遭存取的證據；遭存取的資訊包括彙整後的健康統計資料及內部檔案名稱。

OpenAI還說，影響另外3個澳洲政府機構網站的AI代理程式活動，也未導致敏感紀錄遭存取。

OpenAI表示，將為受影響的政府機構提供專門支援，並透過規模10億美元（約新台幣318億元）的全球基金，資助政府與產業強化網路防禦，同時成立一個澳洲工作小組，根據「這些事件所汲取的教訓」提出相關建議。

OpenAI也證實，策略長權傑森（Jason Kwon）將於10月6日在雪梨出席澳洲參議院AI委員會聽證會。

澳洲政府宣布對此展開快速審查，以評估AI業者在通報方面的潛在義務，並檢視現行法律是否足以應對這類入侵事件。

除此之外，OpenAI因研究人員在內部測試中發現安全疑慮，決定取消原定於10月亮相的次世代人工智慧（AI）模型GPT-6.1 Astra發表計畫。

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