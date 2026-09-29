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AI狂潮下CPU交貨期拉長 專家精算：實際需求可能沒那麼多

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Meta推出的新AI代理Muse迅速竄紅。路透社
Meta推出的新AI代理Muse迅速竄紅。路透社

Meta推出的新AI代理Muse迅速竄紅，不僅能開啟雲端瀏覽器、像人類一樣瀏覽網站，甚至在關閉應用程式後仍能在背景處理任務。在AI代理帶動下，曾被GPU蓋過風頭的CPU，再受矚目。但有人認為，儘管CPU交貨期拉長，但個人AI代理的需求展望，仍不足對這個產業帶來顯著影響。

集邦科技（TrendForce）的每周雷達顯示，CPU交貨期已從均衡狀態下的16至20周延長至25至30周。儘管個人AI代理的熱潮仍處於剛起步的階段，這項數據無疑強化了市場看多CPU的論據。

為消除隱私疑慮，Muse運作於專屬且獨立的雲端電腦（即虛擬機）內部。Meta已承諾為每位Muse使用者配備一台搭載2顆vCPU、8GB RAM和100GB SSD的專屬虛擬機。粗略的初步估算顯示，隨著Muse代理的日活躍用戶規模擴大，將帶動額外數百萬顆CPU需求。

但Altimeter Capital合夥人Freda Duan在一篇見解獨到的文章中指出，現實中，AI 代理的虛擬機往往有超額配置的情況，特別是處於運行中的虛擬機，大部分時間其實都在等待模型回應、使用者輸入、回傳結果以及網路傳輸等。此外，虛擬機器雖處於活躍狀態並占用記憶體，但實際的CPU使用率往往接近於零。

Freda Duan假設Meta Muse日活躍用戶為1億，且每個代理平均每天平均運作2小時。在此情境下，需有833萬台虛擬機（算式為1億×2/24）。這2小時的工作負載並非均勻分布，會集中於尖峰時段。所以要乘以一個峰值因數才夠用，假定要2.5倍，得出任何時候都應有2,080萬台虛擬機處於可用狀態。接著還要加上約20%的備用量能，因應突發狀況，最終得出需要2,500萬台運行中的虛擬機來支援1億日活躍用戶。

那每個虛擬機需要多少顆實體CPU核心？為了推導出答案，Freda Duan參考了DeepSeek的DSec代理沙盒平台架構。DeepSeek平均一台伺服器裝188顆實體CPU核心，上面卻硬生生塞了800台微型虛擬機，換算下來，每台虛擬機只分到約0.23顆實體CPU核心。

由於Meta很難企及DeepSeek的精簡程度。因此，Freda Duan將放寬至每個運行中的虛擬機，佔用0.3至0.75顆實體CPU核心，並以0.5當作基準情境，然後綜合上述條件，在2,500萬台運行中虛擬機的基準情境下，Meta可能只需1,250萬顆CPU核心。

當然，投資人務必注意一件微妙的事情。每台虛擬機配置0.5顆CPU核心的假設並非一成不變，實際上應隨著推論速度而變。表面上來看，更快的推論速度似乎會進一步減少分配給每台虛擬機的核心數量；然而，絕對不能忽視「傑文斯悖論」（Jevons paradox），亦即當一項技術變得更有效率時，整體需求不減反增。

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