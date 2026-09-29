中東戰爭AI熱推高通膨 澳洲央行今年第4度升息至15年高點

澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（RBA）為打擊物價漲勢，今天將基準現金利率上調25個基點至4.6%，為今年第4度升息並將利率推上15年高點。歸咎於中東戰爭及人工智慧（AI）等因素。

法新社報導，澳洲儲備銀行在聲明中表示，中東衝突時間拖長及範圍擴大，造成全球能源價格居高不下；而AI興起使得科技相關成本增加，也令通貨膨脹升溫。

澳洲儲備銀行總裁布拉克（Michele Bullock）在記者會上指出，過去這段時間，中東衝突帶來一大衝擊，「讓澳洲所有人變得更窮」；且戰爭拖越久，商家便越可能將成本轉嫁給消費者。

澳洲央行在聲明中也說，隨著全球石油供應持續受到干擾，燃料價格上漲已開始轉嫁到其他商品和服務的價格。

布拉克還表示，對資料中心的投資大增，令AI熱潮帶來的風險正在升高；雖然相關科技大多是由外地輸入，但資料中心的建設導致澳洲的勞工和材料需求增加。