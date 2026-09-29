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台灣物流AI技術優勢 馬來西亞海事業者看好合作潛力

中央社／ 吉隆坡29日專電
2026年馬來西亞海事週28日起在吉隆坡登場，海事業者展示救生衣等海事安全設備，呈現港口與航運產業重視安全管理及設備維護。中央社
2026年馬來西亞海事週28日起在吉隆坡登場，海事業者展示救生衣等海事安全設備，呈現港口與航運產業重視安全管理及設備維護。中央社

人工智慧（AI）加速進入港口與物流領域，馬來西亞海事業者今天表示，台灣在物流AI及相關科技領域具技術優勢，若台馬深化合作，可協助馬來西亞提升港口作業、海上運輸與安全管理，並加快海事產業數位轉型。

2026年馬來西亞海事週（MMW 2026）及展覽昨天起在吉隆坡會展中心登場，以「從願景到行動：推動海事卓越」為主題，聚焦航運脫碳、能源轉型、供應鏈安全、數位化及海事人才發展等議題。海事週為期5天。

馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke SiewFook）今天在開幕致詞表示，大馬去年商品貿易總額突破馬幣3兆令吉（新台幣約24兆元），其中約98%的國際貿易透過海運完成；大馬並設定2035年前將全國港口貨櫃處理能力提高至1億個20呎標準貨櫃（TEU），強化馬來西亞作為全球海事與物流樞紐的地位。

海事業者、商務總監黃順耀（Chris Wong）接受中央社訪問表示，台灣可更深入參與馬來西亞物流AI的發展與應用。台灣在相關技術領域具優勢，若台馬加強合作，可協助馬來西亞改善海上運輸及港口營運，尤其是提升巴生港（Port Klang）的物流效率與安全管理。

黃順耀指出，台馬深化相關技術合作，不僅有助馬來西亞導入物流AI，也可帶動當地海事技術進一步提升。

不過，他認為，港口競爭力不能只仰賴科技，海事安全與法規落實同樣重要。大馬應強化海事安全規範執行，確保船東及船員遵守相關要求，從海上救生、消防設備和人員轉運籃等設施，都應妥善維護，並由合格人員或機構檢驗認證。

黃順耀表示，港口若要吸引主要國際航運業者，除了提升服務與轉運效率，也必須提供安全的進港與轉運環境，海上與岸上安全缺一不可。

與會的海事業者、營運總監江則林（Eddie Kong）表示，AI未來在馬來西亞港口將扮演愈來愈重要的角色，可改善港口作業安排及物流系統，使貨物流動更順暢，加快處理效率。

他說，相關海事業務涵蓋消防、救生等安全設備供應，還有檢驗與維修。巴生港長期扮演馬來西亞重要海運樞紐角色，除地理位置具優勢，港口設施及作業安排也是吸引船舶的重要條件。

馬來西亞位處全球重要海運航道馬六甲海峽沿線，海運是支撐對外貿易的重要環節，巴生更具關鍵位置。隨著全球供應鏈面臨航道安全、數位轉型及營運效率等挑戰，如何結合AI等新科技與海事安全管理，也成為馬來西亞海事產業轉型的重要課題。

今年的馬來西亞海事週匯集航運、港口、物流、海事科技及相關產業人士，除馬來西亞外，也有印尼等國參展，呈現海事產業跨國及跨領域交流。

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