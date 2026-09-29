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歐盟令開放搜尋資料與Android功能 Google上訴

中央社／ 布魯塞爾29日綜合外電報導
Google對歐盟兩項命令提出挑戰，歐盟要求Google協助OpenAI等人工智慧（AI）競爭對手取得相關服務，並讓搜尋引擎競爭對手取得搜尋資料。 路透社
Google對歐盟兩項命令提出挑戰，歐盟要求Google協助OpenAI等人工智慧（AI）競爭對手取得相關服務，並讓搜尋引擎競爭對手取得搜尋資料。 路透社

美國科技巨擘谷歌（Google）對歐洲聯盟兩項命令提出挑戰，歐盟要求Google協助OpenAI等人工智慧（AI）競爭對手取得相關服務，並讓搜尋引擎競爭對手取得搜尋資料。

Google表示這些命令將削弱隱私保障，對歐洲用戶造成不可逆的損害。

綜合路透社和法新社報導，歐盟反托拉斯主管機關7月依據「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）規定，下令Google協助網路搜尋競爭對手和AI開發商使用可供Gemini AI模型使用的服務。

歐盟要求Google向競爭對手的AI服務開放Android系統相關功能。

Android相關調整應於明年7月生效，歐盟表示希望能促成Google Gemini等AI服務的替代方案出現。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）7月也表示，Google必須自明年1月起開始分享搜尋資料，以「重新平衡競爭環境」。

Google昨天向設於盧森堡的歐盟普通法院（GeneralCourt）提出挑戰。

這些法律挑戰升高Google與歐盟主管機關就「數位市場法」適用範圍的衝突。Google主張，為促進競爭而設計的配合措施，將以犧牲用戶隱私與安全為代價。

Google競爭事務資深主管貝特爾（Oliver Bethell）今天在聲明中說：「我們正對相關決定提出上訴，因為這些決定將迫使我們在缺乏充分匿名化的情況下分享民眾的私人搜尋紀錄，並削弱Android重要的安全防護。」

他說：「民眾會透過搜尋提出最私密的問題，從醫療疑慮到親密關係都有；若強制我們在缺乏充分防護措施的情況下分享這些個人搜尋內容，將對用戶隱私造成不可逆的損害。」

歐盟執委會先前表示，這兩項措施包含健全的防護機制，以保障用戶隱私、裝置完整性及安全。

總部位於美國的網路隱私公司DuckDuckGo支持歐盟主管機關。這家公司以不追蹤用戶搜尋紀錄或個人資料的搜尋引擎聞名。

DuckDuckGo發言人說：「匿名化架構健全，再多刻意製造的疑慮也無法改變這一點。Google提出上訴唯一能爭取到的就是時間。」

Google 歐盟 Android

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