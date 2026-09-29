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口服減重藥每周一次就夠？諾和諾德砸最高26億美元搶陸企新藥授權

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
諾和諾德砸最高26億美元取得中國大陸實驗性口服減重藥授權，這款藥以每周服用一次為研發目標。路透
諾和諾德砸最高26億美元取得中國大陸實驗性口服減重藥授權，這款藥以每周服用一次為研發目標。路透

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）將以最高26億美元，取得中國大陸江蘇恒瑞醫藥一款實驗性減重口服藥的授權。這款藥以每周服用一次為研發目標；目前市售減重口服藥則須每天服用。

彭博報導，諾和諾德將先支付3億美元，取得HRS-1596在中國大陸、香港、澳門及台灣以外地區的研發、製造與銷售權。其餘款項取決於後續進展，恒瑞醫藥也可依銷售額收取權利金。交易預計今年第4季完成。

HRS-1596同時作用於GLP-1及GIP受體，已獲准在中國大陸展開用於體重管理與糖尿病的第一期臨床試驗。

諾和諾德研發執行副總裁兼首席科學長朗格（Martin Holst Lange）表示，這款藥有潛力提高用藥便利性，但目前仍處於早期研發階段。

諾和諾德與禮來（Eli Lilly & Co.）仍主導全球減重藥市場，但中國大陸藥廠近年加緊研發。據估計，中國大陸有超過250款候選藥物正在開發，其中多款已獲大型藥廠相中。

諾和諾德希望藉由擴充新藥布局，擺脫對暢銷藥Ozempic和Wegovy的依賴，提振市場信心。該公司已提出2030年前推出逾五款重磅新藥、2035年前新增逾230億美元銷售額的目標，但分析師認為細節不足，未能打動投資人。

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