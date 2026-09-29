SpaceX星艦14試飛終入軌 為何這是關鍵一步

美國太空探索科技公司（SpaceX）2023年春天首次發射巨型「星艦」（Starship）火箭後，這家公司3年半以來一直宣稱不久的將來就能讓這座高聳的不鏽鋼機器進入軌道。今天，SpaceX終於在第14次發射實現這項目標。

綜合時代雜誌和路透社報導，星艦今天首次進入軌道並部署新一代星鏈（Starlink）衛星，在第14次試飛跨過關鍵里程碑。此前13次星艦試飛都僅達次軌道高度；對任何要將酬載送入太空的新型火箭而言，成功入軌都是關鍵指標。

● 逾10年開發終入軌 星艦跨過關鍵門檻

這項開發計畫已歷時近10年，迄今耗資超過150億美元（約新台幣4780億元）。SpaceX打造星艦的初衷，是為了更頻繁發射星鏈衛星，並執行美國國家航空暨太空總署（NASA）未來的登月任務。

SpaceX於美東時間上午9時15分在社群平台X宣布，「星艦執行軌道插入燃燒，首度進入地球軌道」。這艘太空船從德州星際基地（Starbase）升空，僅花費25分17秒便抵達距地面170英里的近圓形軌道。

這次成功對SpaceX及NASA的長期計畫而言意義重大。星艦是將人類送往月球及火星的關鍵，也是SpaceX計畫用以取代現有主力獵鷹九號（Falcon 9）火箭的核心。星艦擁有更大的酬載艙，最多可攜帶接近5枚獵鷹九號的貨物量，未來可整合多次發射並大幅壓低成本。

星艦今天的任務兼具高風險新一代火箭測試與實際營運性質，搭載價值數百萬美元的星鏈衛星，成為其首度具備營收性質的商業任務。

星艦為雙段式火箭，發射台高度達407英尺，底部的第一節配備33具引擎，總推力達1670萬磅，遠超NASA「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）的880萬磅，為目前最強大的火箭。第一節火箭高度236英尺，上方則是171英尺的星艦太空船本體。

在2021年，NASA便選定星艦作為最快於2028年將太空人送上月球的兩款登月船之一，另一款由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的藍源公司（BlueOrigin）提供。NASA計劃於2027年的「阿提米絲3號任務」（Artemis III）中，讓其中一款或兩款太空船在地球軌道進行載人測試。

回顧星艦早期測試，過程並非一帆風順。2023年4月20日首度升空僅4分鐘便爆炸解體，混凝土與鋼材碎片散落周邊近400英畝的波卡契卡州立公園（BocaChica State Park），並在發射場南側引發大火。環保團體雖多次提出訴訟要求暫停發射，但試飛仍持續推進，直到今天終於首度成功入軌。

不過，今天的發射並非完全毫無波折。升空期間，星艦太空船3具主引擎之一出現提前關閉狀況。SpaceX一度在直播中宣布可能無法進入軌道。但在工程團隊確認能透過其他引擎補足推力後，星艦順利完成軌道插入。

此外，本次返航與任務時程也經過簡化。有別於過去利用「筷子」（chopsticks）機械手臂在發射塔回收推進器的作法，本次任務取消了該項回收，改由第一節火箭以引擎輔助進行軟著陸，落入墨西哥灣水面。同時，原定進行6圈、約10小時的飛行任務，也因引擎提前關閉而縮短至3圈。

儘管任務縮短，星艦仍成功將26枚新一代星鏈（Starlink）衛星逐一送入軌道，完成星艦首次軌道衛星部署，創辦人馬斯克（Elon Musk）也在X平台證實，所有26枚星鏈V3衛星皆已部署並正常運作。

根據SpaceX說明，本次部署的V3星鏈衛星，其資料傳輸量可達前代V2 Mini衛星的10倍。馬斯克期望未來星艦進入常態營運後，能以每批60枚的規模發射V3衛星，藉此加速寬頻衛星網路的擴張。

● 首度入軌只是一步 載人登月仍待考驗

星艦第14次發射雖然只是漫長計畫中的一小步，卻至關重要。要在2028年實際載人登月，星艦仍有大段調整空間。這艘目前形同「巨型飛天貨車」的載具，未來必須針對載人需求進行環境控制與居住空間等改裝。

此外，團隊還必須克服艱難的軌道加油問題：在前往月球前，必須先進入地球周圍的「泊車軌道」，由多達12架同等級燃料補給船為其加滿燃料。在此之前，也必須順利完成2027年的阿提米絲3號試飛，以及無人登月與起飛測試，才能正式肩負載人登月的重任。

即使如此，SpaceX仍認為，目前備受矚目的地球軌道發射，未來或許能像民航機起降一樣頻繁。

馬斯克甚至公開談論過，星艦有朝一日可達到每日或每小時一發射的規模。當下，SpaceX正為這次首度入軌任務慶賀。畢竟太空飛行本就步步為營，逐步推進，而今天SpaceX確實向前邁出了一大步。