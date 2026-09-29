MSCI推出AI價值鏈指數 讓投資人精準曝險與避險拆解供應鏈

指數編纂業者MSCI表示，已推出一系列AI價值鏈指數，協助投資人更精準地對AI產業進行曝險與避險。

MSCI於8月底推出14項指數，涵蓋全球AI供應鏈企業，從實體與數位基礎設施一路延伸至AI應用。MSCI產品文件顯示，這些指數讓投資人可以評估AI在不同層級或零組件的曝險程度、調整投資部位，並在供應鏈出現瓶頸時迅速採取行動。

MSCI指數部門主管海因斯（Jana Haines）受訪時表示：「AI通常是大標題，但在這個標題底下，其實有許多不同的組成要素。我們持續從客戶那裡聽到的是，他們面臨的挑戰並不是找出AI曝險，而是將這些曝險拆解開來。」

MSCI推出新指數之際，AI交易已成為股市波動的主要來源之一。投資人一方面樂觀看待這項革命性科技將帶來經濟效益，另一方面卻擔心AI產業的高昂支出。新指數也反映出，隨著AI產業快速發展與轉型，市場對更精密避險策略的需求日益升高。

海因斯表示：「現在投資人通常會要求非常具體類型的曝險，不論是特定產業、特定規模類股，或是特定國家的曝險。他們希望能夠精準切割、拆分曝險，以符合自己的投資組合。」

她說，AI價值鏈指數提供模組化、採規則式設計的投資工具，讓投資人可以逐層調高或降低曝險，而不是把AI視為一項無法選擇性退出的單一投資押注。

另一方面，MSCI也已正式推出多達100檔與其指數掛鉤的新期貨及選擇權合約。這項合作源自MSCI今年7月與新加坡交易所達成的協議。這些產品涵蓋已開發市場與新興市場，以及公用事業、工業、能源和金融等主要產業指數。