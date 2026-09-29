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川普痛批加拿大「世上最糟糕國家」！正式封殺3類加國輸美商品

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普28日在白宮橢圓辦公室。路透
美國總統川普28日在白宮橢圓辦公室。路透

紐約時報報導，美國川普政府29日凌晨0時01分正式對近10億美元的加拿大商品實施進口禁令，適用商品包括酒類、乳製品與機車，將遭美國海關暨邊境保護局無條件拒絕入境。儘管被禁商品僅占加拿大對美出口的極小部分，此舉仍標誌美國總統川普與加拿大的貿易戰再度惡化，雙方僵局恐將持續。

川普重返白宮後已對其他國家大規模課徵關稅，但直接全面禁止特定加拿大商品進口仍屬罕見，帶有試水溫的意味。川普政府官員已表示，若此舉成效良好，未來可能以相同方式，禁止其他國家的特定商品進口。

這項禁令是川普政府對加拿大加碼施壓的最新措施。川普8月才對約占加拿大輸美商品5%的品項課徵50%關稅，加拿大總理卡尼隨即宣布對一系列美國商品採取「一美元對一美元」的報復措施。

川普28日也升高對加拿大的批評，在白宮受訪時痛批加拿大是「全世界最糟糕的國家之一」，並指控加拿大長期對美國不公平、對美國農產品課徵高達400%甚至更高的關稅。川普表示，加拿大一直希望與美國達成協議，「三不五時就打電話給我們」，並稱「我們跟中國處得來，也跟其他人處得來，能談成很好的協議」，但加拿大「真的非常難打交道，不僅占美國便宜，還認為這一切理所當然」。

上述50%關稅與部分商品進口禁令，都是川普政府援引1930年《關稅法》第338條（Section 338）實施。這項法律是在經濟大蕭條期間由國會通過，此前從未被用來課徵關稅。

川普政府官員並主張，除了第338條之外，政府必要時也可援引緊急狀態法律實施貿易禁運。川普去年曾依據這項法律對全球課徵關稅，後來遭最高法院推翻，但最高法院也指出，相關法律可能允許政府實施貿易禁運。

加拿大是美國僅次於墨西哥的第二大貿易夥伴，也是美國最大的能源進口來源。去年加拿大72%的出口銷往美國，近半數進口則來自美國；美國有超過20個州以加拿大為最大出口市場。隨著兩國貿易戰升溫，衝擊也延燒至11月美國期中選舉，包括緬因州、密西根州及新罕布夏州等選情激烈州，都與加拿大有密切商業往來。

設於倫敦的經濟研究機構「凱投宏觀公司」北美首席經濟學家布朗（Stephen Brown）在報告中指出，這波進口禁令涵蓋的商品僅占加拿大對美出口的0.25%，因此對兩國經濟的直接衝擊都很有限。不過，他認為，這項發展讓外界更加懷疑，美加能否化解貿易爭端，並繼續推進《美墨加協定》（USMCA）的談判。

川普 關稅

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