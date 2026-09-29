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歐盟擬暫不註銷多餘碳權 積庫存以備調節碳價暴漲

中央社／ 布魯塞爾28日綜合外電報導

根據路透社取得的內部文件和歐盟外交官員們的說法，歐盟各成員國達成協議，決定在碳排放交易體系（ETS）內保留更多備用碳抵換額度，以防碳價出現劇烈飆漲。

歐盟執委會早在4月就提出保留更多備用碳抵換額度配額的方案，以應對因伊朗戰爭引發的燃料價格飆升，為各國政府減輕不斷攀升的能源帳單壓力。

ETS是歐盟應對氣候變遷的核心政策，本身不是造成歐洲能源價格上揚的主因，歐盟成員國23日達成的協議，主要是為回應波蘭、義大利等國希望遏止ETS助長電價的訴求。

兩名歐盟外交官告訴路透社，歐盟各國代表在一場閉門會議中同意，將暫停目前在市場註銷多餘碳抵換額度的做法，並把這些備用的碳抵換配額保留在專門的「市場穩定儲備」（MSR）機制裡作為備便，以備在市場面臨碳價暴漲時釋出。

也就是說，歐盟各國決定在2030年以前，暫時不要「銷毀」閒置的碳抵換額度，把這些配額先留起來當庫存，應付以後可能的碳價突然暴漲，屆時歐盟可釋出這些庫存來壓低價格，避免電費跟著漲太兇。

歐盟碳排放交易體系（ETS）強制要求電廠與工廠這類碳排大戶購買碳抵換額度（即俗稱的碳權）以抵銷營運產生的碳排，並透過每日價格變動的市場機制買賣多餘的碳排放許可。

依照現行規定，一旦市場穩定儲備（MSR）累積超過能抵換4億噸碳排的配額，超額部分便直接註銷；當歐盟碳價漲逾一倍時，MSR則會向ETS市場釋出7500萬公噸的額外抵換額度。

根據最新的協議草案，各國同意在2030年前暫停MSR中多餘碳權的註銷；2031年起恢復註消機制，MSR中的配額要超過8億噸，超出部分才會被取消，之後2032年起8億噸門檻會每年下修，逐漸回到從嚴的配額管控。

這項協議在生效前，歐盟成員國仍須與歐洲議會就最終條文協商。

數據顯示，ETS平均占歐盟工業電費支出的11%；但在波蘭等高度依賴化石燃料發電的國家，相關比例遠高於平均；而在瑞典等以低碳的核能與再生能源為主國家，比例則相對偏低。

碳權

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