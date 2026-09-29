Anthropic IPO招股書曝光 揭AI布局與鉅額虧損

根據路透社獨家取得的Anthropic首次公開發行（IPO）招股書，這家公司正押下重注，深信AI對全球經濟的重塑程度，將遠甚於工業化、電力與網際網路的影響。

不過，要實現這項願景的成本相當驚人。招股書顯示，Anthropic在2025年淨虧損高達420億美元（約新台幣1兆3272億元），未來幾年更計劃投入5180億美元（約新台幣16兆3688億元）用於雲端、運算及基礎設施相關支出。

這份招股書詳細揭露這家公司在2025年間，創下近46億美元（約新台幣1453.6億元）營收、成長約12倍，但在排除主要與先前融資相關的各項負債減損後，本業營業虧損仍超過80億美元（約新台幣2528億元）。

這次公開發行，可能讓成立僅5年的Anthropic估值突破2兆美元（約新台幣63.2兆元），不僅有望實現資本化飛躍，更將成為華爾街評估OpenAI等AI領導企業價值的關鍵基準。

這項上市計畫推動之際，Anthropic正面臨自家研究帶來的嚴峻考驗，各項受控測試顯示，自主性越來越高的AI模型可能出現非預期且具潛在危害的行為，包括蓄意破壞程式碼、協助詐欺以及操縱資訊等情況。

這些測試報告已引發社會大眾廣泛關注，各界擔憂在各大科技巨頭競相將AI推向商業應用的同時，究竟該如何確保這些系統仍在可控範圍內。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾呼籲全球AI業界放緩推出新功能的速度，以因應這些安全隱憂。儘管如此，在預期推動IPO的壓力下，Anthropic上週仍推出新款Opus 5.5模型，以抗衡OpenAI推出GPT-6 Astra以來的強勁氣勢。

Anthropic去年在算力與基礎設施上支出達73.3億美元（約新台幣2316.3億元），較2024年成長3倍，占公司126.5億美元（約新台幣3997.4億元）總營運支出的半數以上。

路透社先前在報導中引述消息人士說法，Anthropic上市時程可能延後至11月美國期中選舉後。這次公開發行，也將讓一般公開市場投資人首度得以參與這場先前主要由創投公司、主權財富基金及科技巨頭出資支撐的AI競賽。

Anthropic未回應置評請求。