AI鉅額投資能回本嗎？貝恩：2031年須產生6兆美元營收 才能證明合理

顧問業者貝恩（Bain & Co.）表示，全球AI產業到2031年每年必須創造6兆美元營收，才能證明目前投入全球資料中心建設的巨額資本是合理的。

貝恩29日發表年度全球科技報告，表示現有的消費者與企業AI服務最多可貢獻其中1.8兆美元營收，意味著產業還必須創造4.2兆美元新營收。貝恩表示，若要補足這項缺口，可能來自初萌芽階段的領域，包括自動化機器與機器人，以及藥物研發、心理健康和能源生產等新興領域。

報告主要作者、貝恩全球科技、媒體與電信業務主席克勞福德（David Crawford）表示：「AI產業需要一波創新浪潮，其規模將遠遠超越行動網路與雲端所帶來的突破。」他指出，AI基礎設施的建設速度已明顯超前於需求曲線，要讓這些投資能夠以永續方式獲得資金支持，將必須能拉抬全球一年國內生產毛額（GDP）成長率增加約1個百分點。

貝恩的報告凸顯出，要讓目前AI發展的速度得以持續，未來仍面臨重重挑戰。

包括微軟、Alphabet旗下Google、亞馬遜、Meta及甲骨文在內的企業，正投入數兆美元興建資料中心，以滿足AI對運算資源的龐大需求。資料中心的規模與成本大約每12至16個月翻倍，部分原因是輝達（Nvidia）、SK海力士等公司的晶片價格大幅上漲，以及網路設備和其他零組件成本攀升。

這份報告提出之際，市場持續熱烈討論AI服務業者究竟何時能實現獲利回報。批評人士擔心，科技製造商與AI開發商之間形成日益緊密、相互依賴的關係，不斷推高市場對AI的樂觀預期，而更高的預期又需要投入更多資金，形成一個彼此強化的循環。

貝恩表示，目前市場討論AI時，焦點主要集中在員工生產力提升，但AI基礎設施的經濟效益意味著，除了生產力提升之外，產業還必須創造數兆美元的新營收。

貝恩預估，到2030年，全球資料中心支出將達5兆至6.5兆美元，並新增至少150百萬瓩（GW）的運算容量，進一步加重各國能源資源的負擔。

貝恩指出，AI基礎設施的年度支出到2031年可能高達1.5兆美元，內容涵蓋資料中心、運算容量，以及加速器與記憶體晶片的升級。

資料中心開發商目前已面臨變壓器，以及水與電力供應短缺等問題，同時還遭遇地方居民強烈反對。光是今年第2季，美國就有價值680億美元的資料中心計畫遭到阻擋或延後。