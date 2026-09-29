快訊

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

超微斥2600億併AI新創World Labs 押注空間智慧

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導
美國半導體公司超微（AMD）宣布將斥資82億美元，收購AI新創公司World Labs。路透
美國半導體公司超微（AMD）宣布將斥資82億美元，收購AI新創公司World Labs。路透

美國半導體公司超微AMD）今天宣布將斥資82億美元，以全股票交易方式收購AI新創公司World Labs，並延攬有「AI教母」之稱的創辦人李飛飛出任AMD執行副總裁暨首席科學家。

綜合法新社與路透社報導，World Labs由史丹佛大學教授李飛飛（Fei-Fei Li）2024年所創辦，創立初衷就是為了研發「空間智慧」（spatial intelligence）技術，也就是能夠從圖像、影片與文字中模擬出3D立體環境的技術。

這項技術將協助AI系統更深入理解實體世界並進行邏輯推論，未來可望應用於機器人、模擬、設計等多項現實場域。

超微將藉這筆82億美元（約新台幣2591.2億元）收購案取得「空間智慧」相關研究成果，並奠定在「實體AI」（physical AI）系統研究領域方面的關鍵基礎。

李飛飛在社群平台LinkedIn發文表示：「我們去年開始和超微展開深度技術合作，從超微的繪圖處理器（GPU）上進行模型訓練與推論最佳化開始…隨著雙方團隊持續合作，我們發現整合彼此的軟硬體、基礎模型與應用程式所構成的AI生態系，將是水到渠成的絕佳結合。」

World Labs今年稍早曾完成一輪10億美元（約新台幣316億元）募資，投資方即包含超微。

超微表示，World Labs的研究成果有望為新興AI工作負載提供更深刻的見解，並有助於指引超微旗下軟硬體與系統的技術發展藍圖。

這筆交易案預計2026年底前完成，屆時李飛飛將加入超微並出任執行副總裁暨首席科學家，直接向台裔AMD董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）報告。

超微 AMD 李飛飛 World Labs

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超微將砸82億美元 收購AI企業World Labs

NASDAQ再創歷史新高！AMD市值首破兆美元…009800一次布局輝達、蘋果等科技巨頭

NXP 自2015年來最大投資落地 VSMC 瞄準可信任實體 AI

輝達破天荒訂AI工廠儲能認證規範 群聯意外成為大贏家

相關新聞

教宗良十四世公開批評黃仁勳！質疑低估AI失控風險

美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達28日宣布推出一款新的安全工具「開放代理安全平台」，號稱能替AI代理畫下權限界線，一旦偵測到AI試圖執行超出授權範圍的行動，最快可在數毫秒內將其隔離。對此，金融時報報導，教宗良十四世28日罕見表態，批評輝達執行長黃仁勳淡化AI風險，並呼籲各界嚴肅看待AI對人類構成的威脅。

美債拋售潮 恐捲土重來

美國總統川普周末拒絕伊朗提案，觸動國際油價28日上漲，進而加劇市場對通膨的擔憂，讓美債拋售潮捲土重來。

Anthropic攻AI砸1,800億美元 輝達推新利器防AI代理失控

輝達28日透露，Anthropic透過與傳統雲端及新雲端業者（Neocloud）簽署的合約，取得2.6GW的AI基礎設施算力，價值已超過1,800億美元。由於這些業者主要部署輝達晶片，所以輝達和Anthropic這兩家公司正形成高度交織的生態系。另外，輝達同日推出新的AI安全工具，宣稱可阻止AI代理失控。

OpenAI喊卡新模型！安全測試爆2問題 川普今找黃仁勳等大咖商議AI風險

美國總統川普與聯邦眾議院議長強生29日舉行人工智慧（AI）風險午宴前夕，AI公司OpenAI於28日宣布，出於安全風險疑慮，取消原訂於10月推出的新一代AI模型GPT-6.1 Astra。

今晨國際頭條一次看／美伊和談再啟 OpenAI延後推出新模型

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

輝達推安全工具雙重防護 數毫秒內隔離越界AI代理

近期一連串事件引發外界對人工智慧（AI）風險疑慮，美國AI晶片巨擘輝達今天推出一套目的防止自主AI程式偏離既定指令的系統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。