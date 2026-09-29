超微斥2600億併AI新創World Labs 押注空間智慧

美國半導體公司超微（AMD）今天宣布將斥資82億美元，以全股票交易方式收購AI新創公司World Labs，並延攬有「AI教母」之稱的創辦人李飛飛出任AMD執行副總裁暨首席科學家。

綜合法新社與路透社報導，World Labs由史丹佛大學教授李飛飛（Fei-Fei Li）2024年所創辦，創立初衷就是為了研發「空間智慧」（spatial intelligence）技術，也就是能夠從圖像、影片與文字中模擬出3D立體環境的技術。

這項技術將協助AI系統更深入理解實體世界並進行邏輯推論，未來可望應用於機器人、模擬、設計等多項現實場域。

超微將藉這筆82億美元（約新台幣2591.2億元）收購案取得「空間智慧」相關研究成果，並奠定在「實體AI」（physical AI）系統研究領域方面的關鍵基礎。

李飛飛在社群平台LinkedIn發文表示：「我們去年開始和超微展開深度技術合作，從超微的繪圖處理器（GPU）上進行模型訓練與推論最佳化開始…隨著雙方團隊持續合作，我們發現整合彼此的軟硬體、基礎模型與應用程式所構成的AI生態系，將是水到渠成的絕佳結合。」

World Labs今年稍早曾完成一輪10億美元（約新台幣316億元）募資，投資方即包含超微。

超微表示，World Labs的研究成果有望為新興AI工作負載提供更深刻的見解，並有助於指引超微旗下軟硬體與系統的技術發展藍圖。

這筆交易案預計2026年底前完成，屆時李飛飛將加入超微並出任執行副總裁暨首席科學家，直接向台裔AMD董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）報告。