美中貿易休戰只延長2個月 專家：施壓中國履行稀土承諾

川習會落幕，美中貿易進展備受關注。美國前商務部官員今天表示，美中原定11月10日到期的貿易休戰只延長2個月至明年1月，目前聽到的說法是，美方認為中國沒有履行其在稀土出口方面的協議承諾，希望藉此施壓北京履行承諾。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平24日在華府舉行峰會，討論包括貿易在內的多項議題。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在川習會前夕表示，美中已同意延長「原定於11月10日結束的兩國經濟緩和期」，將其延長至2027年1月10日。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉行線上座談，以經濟安全角度分析這次川習會重點。

過去曾擔任美國商務部官員的CSIS經濟專家柯倫（Kate Koren）表示，美中貿易休戰只延長到明年1月，「有點令人意外」。目前聽到的說法是，這是因為美方認為中國沒有履行其在稀土出口方面的協議承諾，並未允許足夠的出口量。

柯倫指出，因此美國想繼續對中國施壓，要求其達成該協議的承諾。

另外，白宮昨天公布清單，列出美中雙方可能適用較低關稅的商品，涉及雙方各約300億美元的商品。美國可能調降77類中國商品的關稅，包括煙火、聖誕節裝飾品、家用品及運動器材；中國的清單則涵蓋逾1600類美國商品，包括牛肉、豬肉、家禽及海鮮等肉類，以及穀物、乳製品、威士忌、煤炭和木材等。

柯倫指出，這批降稅的清單僅限於商業貨品，而涉及先進科技、人工智慧（AI）的議題則分開以不同方式處理。不將這些議題混為一談，「是更好的做法」。

另一方面，這次在華府舉行峰會後，川普和習近平預計今年底還會再有2次會晤，包括11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，及12月在美國邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。

CSIS「更新美國創新計畫」（Renewing AmericanInnovation）主任希瓦庫馬（Sujai Shivakumar）表示，接下來這段期間，他最關注美國11月初的期中選舉。

他分析，APEC峰會將在期中選舉過後登場，如果選舉結果對川普帶來國內政治阻力，習近平可能會藉此機會向川普政府提出要求，例如更大幅度的科技或關稅退讓。

在川普支持度低迷、物價居高不下及美伊戰事膠著的影響下，外媒報導，川普領導的共和黨有可能失去聯邦眾議院掌控權，維持參議院多數也十分艱鉅。