廣西平陸運河通航重塑物流地圖 東協憂中國貨湧入成北京單行道

首艘經平陸運河的貨櫃船自中國西南部直航抵達越南，重塑中國與東協的經貿格局。這條江海運河降低物流成本，卻也引發東南亞對中國貨物大量湧入的疑慮，東協各界呼籲，不能讓這條戰略動脈淪為北京單向輸出的單行道。

首艘經平陸運河從中國南寧出發的貨櫃船在16日首航後，24日抵達越南芹苴（Cần Thơ），送來木板、汽車零部件等物資，意味著中國西南地區與越南湄公河三角洲，乃至東南亞國協北部的商貿物流地圖正在重塑。

全長134.2公里的平陸運河是由中國廣西經欽州市進入北部灣（越南稱東京灣），直達南越港口的水運工程，為中國第一條人工開鑿的內陸一級航道，繞過廣州或上海「通江達海」，縮短中國西南地區的出海距離。

半島電視台（Al Jazeera）16日的報導稱其為「中國通往東南亞的新門戶」，為中國「一帶一路」倡議中陸海貿易走廊的一環。

中國北部灣國際港務集團在歡迎儀式上對越通社表示，與經珠江的路線相比，平陸運河可將內河航程縮短560多公里，運輸時間縮短7至10天，並降低18%至30%的整體物流成本。

平陸運河的通航與越南乃至東南亞的經濟、貿易和物流網絡有著極其緊密的關係，帶來經貿互補機遇，但也帶來了不可忽視的區域物流競爭。

南華早報（SCMP）28日一篇評論更顯見東南亞國家對這條運河可能造成「進口商品湧入」，使得「中國與東協之間的貿易更加不平衡」的擔憂。

中國海關數據顯示，今年前8個月，東協從中國進口價值5460億美元的商品，年增25.8%；而東協對中國的出口額為3167億美元，東協對中國這個最大貿易夥伴的逆差日益增加。

評論分析，東南亞各國企業希望這條填補中國西南腹地與國際海上通道間空白的內陸運河不僅是中國出口商品湧入東南亞的另一通道，更能成為貨物流入世界第2大經濟體的通道。

南華早報寫道，泰國投資促進委員會廣州辦事處的一位官員說：「運河應要能促進雙向貿易，尤其是在北京多次承諾擴大進口的情況下。」他希望有更多榴槤、稻米或電子元件等泰國商品透過運河深入中國腹地。

但他擔心，泰國的貿易逆差反而可能因此擴大，「有了這條運河，在泰國營運的中國企業將能更快速地從中國進口零件和機械設備……我們需重新平衡貿易不對稱的局勢。」

新加坡亞太創新與協作中心（AICC）董事總經理陳雅麗（Alice Chan）則告訴南華早報，「平陸運河是一把雙面刃」，會讓東南亞經濟與中國內陸更緊密連結，「東協作為一個整體必須積極研究其影響，並充分利用它」。

馬來西亞國際伊斯蘭大學東協研究教授潘金明（Phar Kim Beng）在另一篇馬來郵報（MalayMail）13日刊登的分析中強調，「基礎建設從來就不是戰略中立的」，此運河絕不是越中之間的事，而是中國與東協接軌的新南方經濟動脈，「貿易打造投資，投資逐步重塑戰略關係」。

潘金明強調，「東協要防止這條走廊變成單行道」，認為不應將平陸運河自動描繪成中國的地緣政治威脅，但也不應假裝它沒有任何戰略意義。

他呼籲東協必須團結、強化東協內部基礎建設的互聯互通，否則可能會出現「中國與東南亞的聯繫越來越強，而東南亞國家之間的聯繫卻相對薄弱」的奇特狀況。

從美伊戰爭可發現，海峽和海上通道一直以來都是全球經濟的權力動脈，卻也是全球經濟最脆弱的環節之一。

在這脈絡下，努力發展替代路線與供應鏈以減少對他者的依賴，是貿易安全，乃至國家安全的重要課題。如半島電視台所言，平陸運河顯然就是北京為實現這一目標所做的最新努力。