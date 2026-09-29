油價居高通膨難解 美債殖利率盤中逼近24年新高

美國長天期公債殖利率今天全面走高，綜合美媒報導，10年期與30年期美債殖利率盤中一度逼近24年來最高點。中東戰局未解，油價居高不下，市場憂心美國通膨將更難控制，導致殖利率9月期間頻頻突破高點。

美國總統川普（Donald Trump）週末期間拒絕伊朗提出的停火方案，國際油價再度走高，每桶超過100美元。在通膨陰影籠罩下，市場拋售美國政府公債，美債殖利率無分長短天期全面走高，盤中一度逼近24年新高。

作為民間借貸基準利率指標的10年期美債殖利率，28日最高升至5.2720%，20年期升至5.6450%，30年期升至5.5660%。

債券投資人憂心中東衝突持續，油價長期維持高位，加劇美國通膨。美國聯邦準備理事會（Fed）17日升息一碼，並暗示年底還有機會升息。市場轉向比美債更保值的長期資產，債券價格走低。

加貝利基金（Gabelli Funds）投資經理柏格納（Justin Bergner）在財經頻道CNBC指出，殖利率今天顯著升高，大盤理所當然出現疲軟。人工智慧（AI）因大規模開支在市場爭奪資金，投資人要求更高回報，市場因此繼續一面倒。

殖利率與一般借貸利息利率不同，受市場需求與債券到期天數等因素影響波動，是債券評估價值的指標，與價格呈反向走勢。

受高油價與高殖利率衝擊，美股走低，道瓊、標普500與那斯達克指數分別下跌0.67%、0.77%、0.92%。

AI晶片股普遍走低，輝達（Nvidia）宣布追加1500億美元股票回購計畫，股價逆勢上揚1.68%，超微（AMD）下跌3.61%，美光（Micron）與SK海力士（SK Hynix）ADR下跌2.61%、5.03%，台積電（TSMC）ADR漲0.50%。