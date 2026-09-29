「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

OpenAI因安全疑慮取消新模型 原定10月上線

OpenAI Scraps Release of New AI Model Over Safety Concerns

摘要

OpenAI取消原定10月在ChatGPT與Codex推出的新一代模型GPT-6.1 Astra，原因是內部測試引發安全疑慮。這是大型AI開發商罕見因安全問題直接放棄新模型發布，顯示AI代理程式的異常行為已實際影響產品推出節奏。

為何重要

AI安全問題正從理論風險進入產品決策，可能改變頂尖業者的開發速度，也讓安全測試與監管議題更加迫切。

華盛頓郵報

愛荷華共和黨選情承壓 美伊戰爭與油價衝擊基本盤

In Iowa, Republicans feel the heat and try to motivate ‘frustrated’ base

摘要

距期中選舉約一個月，愛荷華州共和黨人加緊動員支持者。美伊戰爭推高柴油與汽油價格，美中貿易摩擦也衝擊黃豆農民，黨內擔心選民挫折感壓低投票率。川普2024年曾在該州大勝逾13個百分點，如今地方共和黨領袖公開呼籲支持者不可鬆懈。

為何重要

共和黨近年在愛荷華占有明顯優勢，如今戰爭、能源價格與對中貿易問題都成為選舉動員焦點，反映外交政策的經濟代價正進入期中選舉攻防。

金融時報

美伊協議希望轉淡 油價走高公債賣壓加劇

Bond sell-off deepens and oil rises as Iran-US deal hopes fade

摘要

美伊達成協議的希望轉淡，布蘭特原油價格上揚，全球公債賣壓進一步加劇；美國10年期公債殖利率突破5.2%。油價與長期利率同步走高，加重市場對能源成本、通膨與高借貸成本延續的疑慮。

為何重要

中東戰事正透過油價傳導至債券市場，若能源與殖利率維持高檔，企業、政府與家庭融資成本都將承受更大壓力。

衛報

英國空軍基地疑案 5名英籍男子獲准保釋

Five UK nationals arrested near RAF Fairford released on bail

摘要

5名20多歲英籍男子因涉嫌在費爾福德空軍基地附近策畫攻擊遭捕後獲准保釋，全案仍在調查中。警方最初懷疑3輛廂型車載有爆裂物，之後確認未發現爆裂物；是否有人受外國政府指使，以及可能的伊朗關聯仍是調查方向。

為何重要

費爾福德基地正供美軍執行對伊朗作戰，案件是否涉及外國代理人，直接牽動英國反恐與美軍海外基地安全。

路透

美伊分別與調停方會談 七個月戰事再現停火努力

US, Iran separately talk with mediators in latest bid to end war

摘要

美國與伊朗官員28日分別與調停方會談，再度嘗試結束持續7個月的戰爭。後續談判預料將以伊朗提出的7天方案修正版為基礎；伊朗要求停止敵對行動、解凍資產等條件，並表示條件獲滿足後才會重新開放荷莫茲海峽。

為何重要

荷莫茲海峽是全球關鍵石油航道，美伊談判能否推進，不只關係戰事能否降溫，也直接影響能源供應、航運與全球通膨。

美聯社

康乃爾兄弟會集體性侵指控 檢方重啟調查

Prosecutor reopens probe into Cornell gang rape allegations after accuser files lawsuit

摘要

紐約州檢方重新調查康乃爾大學2024年一起集體性侵指控。一名女子提告稱，她在兄弟會場所飲酒、使用毒品後失去行動能力，遭7名學生性侵。檢察官表示將把證據提交大陪審團；校方支持重啟調查，並稱先前已處分部分學生。

為何重要

案件在未起訴近兩年後因民事訴訟重新進入刑事程序，也再次檢驗大學與司法機關處理校園性侵指控的機制。

（本文與AI協作）