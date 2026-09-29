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台積電ADR漲0.5% 日月光聯電收黑 台指期夜盤下跌169點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR漲跌互見。路透
台股ADR漲跌互見。路透

台股ADR周一（28日）漲跌互見，台積電ADR收盤小漲0.5%，報每股452.88美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,878.51元，較台北交易股票溢價率為16.30%。

日月光、聯電收黑，跌幅超過1%。

台指期夜盤下跌169點，跌幅0.35%，收在47,956點。

美股四大指數收跌，因油價上漲、美債利率上升。道瓊工業指數28日收盤下跌347.11點，跌幅0.67%，收51,481.51點； 標普500指數下跌59.72點，跌幅0.77%，收7,683.69點； 那斯達克指數下跌248.34點，跌幅0.92%，收26,820.38點。

費城半導體指數下跌203.69點，跌幅1.61%，報12,465.24點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 695.82 -1.17 699.00 -0.45

中華電 CHT 146.12 -0.37 145.00 0.78

台積電 TSM 2,878.51 +0.50 2,475.00 16.30

聯電 UMC 151.59 -1.89 154.00 -1.56

台積電ADR

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