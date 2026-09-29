美股收盤／四大指數收黑 費半跌1.6% 美伊僵局推升通膨疑慮

美股四大指數周一（28日）下跌，油價和美國公債殖利率上升，美伊僵局引發市場擔憂能源價格上漲可能令通膨持續維持高檔，進而迫使聯準會採取更激進的升息行動。

道瓊工業指數28日收盤下跌347.11點，跌幅0.67%，收51,481.51點， 標普500指數下跌59.72點，跌幅0.77%，收7,683.69點； 那斯達克指數下跌248.34點，跌幅0.92%，收26,820.38點。

費城半導體指數下跌203.69點，跌幅1.61%，報12,465.24點。

美國總統川普拒絕伊朗提出的和平協議後，原油價格一度跳漲，但由於市場預期卡達調停方將與美伊兩國舉行會談，以尋求達成可能的協議，油價隨後回吐部分漲幅。

布蘭特油價周一收盤上漲0.92%，報每桶105.28美元。油價在本月初從高點回落後，近幾日加速上漲，市場對於近期可能達成和平協議的希望減弱。

川普拒絕伊朗有關重開荷莫茲海峽的最新提議，令美國國債市場拋售加劇。伊朗官員私下對在11月美國中期選舉前與華盛頓達成協議並重開這一關鍵水道持悲觀態度。

原油和柴油價格上漲加劇了通膨擔憂，並推動美國公債殖利率攀升。與此同時，聯準會官員的發言顯示出，在聯準會本月升息1碼後，如果價格壓力未能緩解，可能需要進一步升息。

Coastal Bridge Advisors首席投資策略師David Waddell表示，「三頭怪獸今天在嚇唬市場」，「那就是利率上升、油價上漲和美元走強」。

Cresset Capital Management首席投資策略師兼創始合夥人Jack Ablin表示：「伊朗問題正在推高油價，油價正在推動通膨，而通膨正在推升利率。現在利率相對於股票正變得頗具吸引力，這實際上是近20年來的第一次，因此我們肯定在關注這一點。」

波音急挫6.9%，成為拖累道瓊指數的個股之一，美國聯邦航空管理局表示，將延後波音737 MAX 10機型認證，直至一個新揭露的軟體問題得到解決。

輝達（NVIDIA）逆勢上漲1.6%，此前這家晶片巨擘宣布批准一項1,500億美元的股票回購計畫，為史上規模最大的公司股票回購計畫。

伊朗在上周於紐約舉行的聯合國大會期間公布了一項和平提議，稱該提議已通過卡達調停方轉交美國。川普周六表示已拒絕這一提議，但他周日告訴新聞媒體Axios，預期美國談判代表本周將繼續談判。

聯準會理事庫克周一表示，她預期未來幾個月，與AI相關的需求和油價上漲將繼續帶來通膨壓力，但她沒有明確表示需要進一步升息。

近幾日，市場對聯準會在10月會議上升息的預期升溫，部分原因是經濟數據顯示經濟正以穩健速度成長。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場目前認為聯準會下月會議至少升息1碼的可能性為70.3%，高於一周前的57.6%和一個月前的17.7%。

本周將公布多項關鍵經濟數據，可能有助於決定聯準會的政策路徑，其中包括通膨和勞動力市場數據，最後將以周五公布的政府非農就業報告收尾。

特斯拉股價下跌3.9%，此前摩根大通以第3季交車量疲弱為由下調該股目標價。

美光科技定於周三收盤後公布財報。