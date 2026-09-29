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中東戰事未落幕、美債殖利率攀升 華爾街股市收低
美國總統川普（Donald Trump）拒絕伊朗提出為期7天的停火方案後，美國公債殖利率持續走揚，華爾街股市4大指數今天收盤全部下跌。
道瓊工業指數下挫347.11點或0.67%，收51481.51點。
標準普爾500指數下滑59.72點或0.77%，收7683.69點。
那斯達克指數下跌248.34點或0.92%，收26820.38點。
費城半導體指數下挫203.69點或1.61%，收12465.24點。
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