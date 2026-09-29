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超微將砸82億美元 收購AI企業World Labs
美國半導體公司超微（AMD）今天表示，已經啟動協商，計劃斥資82億美元，收購由史丹佛大學教授李飛飛2024年所創辦的人工智慧（AI）新創公司World Labs。
路透社報導，World Labs的總部位在舊金山，今年稍早籌措到10億美元資金，以發展空間智慧模型。
李飛飛將加入超微團隊，擔任執行副總裁暨首席科學家，並向台裔AMD董事長兼執行長蘇姿丰（LisaSu）報告。
這項交易預計在2026年底前完成。
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