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超微將砸82億美元 收購AI企業World Labs

中央社／ 加州聖克拉拉郡28日綜合外電報導

美國半導體公司超微AMD）今天表示，已經啟動協商，計劃斥資82億美元，收購由史丹佛大學教授李飛飛2024年所創辦的人工智慧（AI）新創公司World Labs。

路透社報導，World Labs的總部位在舊金山，今年稍早籌措到10億美元資金，以發展空間智慧模型。

李飛飛將加入超微團隊，擔任執行副總裁暨首席科學家，並向台裔AMD董事長兼執行長蘇姿丰（LisaSu）報告。

這項交易預計在2026年底前完成。

超微 蘇姿丰 AMD

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