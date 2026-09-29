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SpaceX星艦首進地球軌道 部署26顆星鏈衛星

中央社／ 德州南帕德瑞島28日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）的大型火箭「星艦」今天首度成功進入地球軌道，並部署26顆新一代星鏈衛星，象徵SpaceX老闆馬斯克充滿雄心的計畫邁進一大步。

法新社報導，這艘「星艦」（Starship）黑色與銀色相間，長度達120公尺，可謂龐然大物，今天上午從SpaceX在美國德州的基地升空，任務是進入地球軌道並繞行地球軌道約10小時。

在星艦的助推器成功分離並落入海中後，星艦上層也順利進入軌道。而這個過程中曾因為引擎問題讓任務前景出現疑慮。

後來，一名發射團隊的成員在直播中宣布，「星艦已經進入軌道」，現場的SpaceX員工隨即歡聲雷動。

接著，星艦開始部署新一代的星鏈（Starlink）衛星。這也意味著替SpaceX創造大量營收的星鏈衛星事業，進一步擴張。

在星艦飛行約3小時後，SpaceX的團隊決定讓星艦提早離開軌道，並進入太平洋海面。

直播畫面顯示，星艦的上層高速重返大氣層，隨後重啟引擎並減緩降落速度，順利降落至水面。星艦在垂直觸水後，似乎翻覆並被巨大的爆炸吞沒。

馬斯克（Elon Musk）希望星艦執行完任務後，由地面或水面的平台接住，以便重複使用星艦。

SpaceX 星鏈 衛星

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