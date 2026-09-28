輝達揭Anthropic共有1,800億美元算力大單 AI行情點火能否力挽狂瀾？

輝達（Nvidia）指出，Anthropic透過與傳統雲端及新雲端業者（Neocloud）簽署的合約，取得2.6GW的AI基礎設施算力，價值已超過1,800億美元，將在2028年結束前交付。由於這些業者主要部署輝達晶片，所以輝達和Anthropic這兩家公司正形成高度交織的生態系。

這個數字凸顯了全球最重要的晶片製造商與領先人工智慧（AI）實驗室錯綜複雜的財務關係，同時顯示這兩家公司之間的資金、晶片、雲端運算及資料中心業務，正形成高度交織的生態系。

Crypto Briefing報導，這不是單一合約的金額，而是這兩家公司透過眾多中間機構和資料中心營運商達成的雲端運算協議、股權承諾，以及基礎設施交易的累積價值。

其中，Anthropic與輝達支持的雲端服務商Lambda簽署了350億美元雲端運算協議，以取得約350 MW（百萬瓦）的運力，相關資料中心位於德州，由Hut 8開發。在這筆交易中，輝達同時扮演晶片供應商、Lambda投資人等多重角色。

另一筆規模更大的交易是Anthropic與Nscale簽署450億美元、為期六年的協議，預計在美國西維吉尼亞州取得約460MW、採用輝達Vera Rubin架構的算力。

在計入其他合作安排之前，Anthropic的整體運算承諾金額已接近1,750億美元，而輝達公布的超過1,800億美元數字，似乎涵蓋了這些相互關聯義務的全部範圍。

在股權方面，輝達在2025年11月承諾投資Anthropic多達100億美元，而Microsoft另承諾50億美元；同一安排下，Anthropic也承諾斥資300億美元使用Microsoft Azure的運算服務。

據報導，如今輝達正在洽談參與Anthropic的首次公開發行股票（IPO），可能認購多達100億美元。報導指出，Anthropic計劃在IPO中募資約1,000億美元，估值可能達到2兆美元。

Crypto Briefing的報導說，這意味著輝達已不只是向Anthropic賣晶片，更同時投資購買晶片的AI公司、支持提供晶片運算能力的雲端業者，甚至可能參與這家AI公司的上市。這種高度交織的資金結構，也引發市場對「循環融資」的疑慮。

根據彭博資訊報導，輝達目前的投資組合包括13家上市公司及229家私人公司。