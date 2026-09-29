試飛刷新紀錄 SpaceX 星艦進入地球軌道

SpaceX的星艦（Starship）火箭28日進行第14次試飛，在升空途中一度因引擎故障，決定放棄進入軌道，但團隊重新評估後改變決定，最終成功完成點火，首度進入地球軌道。

星艦在美東時間28日上午8時48分、台灣時間晚間8時48分，從德州星艦基地升空。

超重型助推器隨後在外海軟濺落，星艦則持續爬升。

升空途中，星艦一具猛禽引擎提早熄火，SpaceX一度宣布取消第二次點火，不再嘗試進入軌道。不過，團隊隨後重新檢查引擎與系統狀況，最後認定仍可繼續任務。

星艦之後點燃一具海平面猛禽引擎約19秒，完成進入軌道所需的點火。直播團隊隨即宣布「星艦已進入軌道」，確認星艦成功進入地球軌道。這也是SpaceX前13次試飛後，首度真正將星艦送入地球軌道。這次任務並搭載26枚星鏈V3衛星，預計陸續部署。

進入軌道並部署星鏈衛星，是馬斯克雄心勃勃計畫中的關鍵一步。這位億萬富豪曾表示，星艦明年內可能達到每天發射一次的頻率。在星艦上發射更大的V3衛星，有助SpaceX大幅擴充星鏈衛星群。