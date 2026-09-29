輝達買庫藏 1,500億美元上膛

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）庫藏股計畫將追加1,500億美元，超越蘋果（Apple）2024年庫藏股計畫追加的1100億美元，創下史上最高庫藏股追加規模，也展現執行長黃仁勳對該公司持續成長的信心。

輝達已成為全球AI熱潮的最大受益者之一，市場對其高價晶片及相關技術的需求，推動營收快速成長。

黃仁勳在聲明中表示：「輝達的成長源於轉向AI與加速運算的世代級平台轉移。這項授權反映了我們對未來長期機會的信心。」

在這次追加授權額度後，庫藏股剩餘授權額度達2,350億美元，輝達預計在2028年度執行完畢。

執行長黃仁勳表示：「我們的現金生成能力使我們有能力投資於推動這項轉型的新技術，並將資本回饋給股東。」

輝達上個月預測2028年度營收將成長約70%，讓質疑經歷多年爆發性成長後，AI支出熱潮還能持續多久的投資人鬆了一口氣。

輝達也持續投資AI新創公司及雲端服務提供業者，引發部分投資人關注，質疑這類資金是否間接支撐對其自家晶片的需求。